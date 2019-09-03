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رئيس دولة يكتشف جهاز تجسس في القصر الرئاسي ويعرضه على الصحفيين.. فيديو

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 09:54 م
الرئيس المكسيكي
الرئيس المكسيكي
عرفة البنداري
أعلن الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز، اليوم الثلاثاء، العثور على كاميرا صغيرة للتجسس على اجتماعاته داخل غرفة بالقصر الرئاسي الوطني. بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز.

وفي هذا الحدث الفريد والغريب من نوعه، عرض لوبيز أوبرادور الكاميرا الصغيرة أمام الصحفيين، في مؤتمره الصحفي الصباحي، وظهر وهو يحمل جهازا صغيرا في يده.

وقال الرئيس المكسيكي: "لا يوجد شيء سري. لا شيء مخفي. لهذا السبب نحن لا نعتبر هذا أمرا كبيرا".

وأشار الرئيس لوبيز إلى أن صغر حجم الكاميرا لفت انتباهه لأنها صغيرة جدا.

وقال الرئيس المكسيكي إن الغرفة استخدمت لعقد اجتماعات مع أشخاص يقدمون مقترحات للحكومة، فيما لم يتكهن بمن وضعها هناك ولا منذ متى كانت تعمل.

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