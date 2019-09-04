تناوليه على الريق.. مشروب خارق له 7 فوائد أبرزها نسف الدهون وحماية كليتك

فوائد غير متوقعة لتناول مشروب الماء والليمون فهو مشروب يحمل لك العديد من الفوائد الغذائية غير المتوقعة أبرزها إنقاص الوزن والمساعدة على هضم أسرع ومنع حصوات الكلى





عن أبرز فوائد تناول كوب من ديتوكس الماء والليمون هى تعزيز ترطيب الجسم، كما أنه مصدر جيد لفيتامين ج وإليك فوائد غير متوقعه لتناول الماء والليمون خاصة على معدة فارغة فى الصباح مع بداية يومك





1. الماء و الليمون يعزز الترطيب فهو يحارب الجفاف خاصة فى الطقس الحار كما يساعد على تعزيز الأيض.





2. الماء و الليمون مصدر جيد لفيتامين ج أحد مضادات الأكسدة الأولية التي تساعد على حماية الخلايا من إتلاف الجذور الحرة كما أنه غنى بفيتامين C الذى قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب





3. الماء و الليمون لإنقاص الوزن فهو يقلل من زيادة الوزن ويحسن مقاومة الأنسولين ويمنع مرض السكري من النوع 2.





4. الماء و الليمون يحارب تجاعيد البشرة وحمايتها من الجفاف والشيخوخة المبكرة





5. الماء والليمون يساعد على الهضم ومنع الاصابة بالإمساك . قد يساعد شرب ماء الليمون الدافئ أو الساخن عند الاستيقاظ على إراحة جهازك الهضمى





6. الماء و الليمون ينعش التنفس ..تناول كوب من ماء والليمون بعد الوجبات وأول شيء في الصباح يحفز اللعاب و منع جفاف الفم ، مما قد يؤدي إلى رائحة الفم الكريهة التي تسببها البكتيريا.



