اليوم.. نظر دعوى غلق مقر قناة بي بي سي في القاهرة

تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الأربعاء، دعوى تطالب بغلق المقر الإدارى لقناة "بى بى سى".



كان أحد المحامين أقام دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة، تطالب بغلق مقر "بى بى سى" فى القاهرة، مستندا على قيامها الفترة الماضية بنشر وبث أخبار كاذبة وعارية من الصحة، وتحرض على مؤسسات الدولة المصرية، وتتسبب فى إثارة الفتنة وتهدد السلام الاجتماعى والوحدة الوطنية.