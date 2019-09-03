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اقتصاد

تراجع أرصدة الكمبيالات المخصومة للبنوك لـ 13.14 مليار جنيه في مايو

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 10:11 م
البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي
تراجعت أرصدة الكمبيالات المخصومة لعملاء البنوك لـ 13.14 مليار جنيه في مايو 2019 مقابل 13.821 مليار جنيه في إبريل السابق له بفارق681 مليون جنيه/ ومقارنة بـ 12.9 مليار جنيه في مارس الماضي بفرق 240 مليون جنيه.

قال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن حجم الكمبيالات المخصومة بالعملة المحلية لغير الحكومة سحلت 11.3 مليار جنيه في مايو الماضي مقابل 11.7 مليار جنيه في إبريل السابق له ومقارنة بـ 12.9 مليار جنيه في مارس 2019.

ووصلت أرصدة الكمبياات لقطاع الصناعة لـ 2.502 مليار جنيه في مايو الماضي مقابل 2.6 مليار جنيه في إبريل السابق ومقارنة بـ 2.2 مليار جنيه في مارس 2019.

وبلغ كمبيالات قطاع الخدمات لـ527 مليون جنيه مقابل 483 مليون جنيه في إبريل السابق ومقارنة بـ 528 مليون جنيه في مارس 2019 .

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