اليوم.. الحكم فى دعوى تنفيذ أحكام الإعدام ضد مدانين بـ قضايا إرهاب

تصدر محكمة القضاء الإدارى حكمها فى الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا ، والمقيدة برقم 36234 لسنة 73 قضائية ، والتى طالب فيها بتنفيذ جميع أحكام الإعدام النهائية والباتة والواجبة النفاذ والصادرة ضد المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية .





وذكرت الدعوى ، انه بعد إزاحة جماعة الإخوان الإرهابية عن الحكم بثورة شعبية فى 30 يونيو 2013 ، شنت الجماعة الإرهابية وتنظيمها الدولى حربا إرهابية ضد الدولة المصرية وعلى رأسها الجيش والشرطة والمواطنين المصريين والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة ، وتآمرت الجماعة الإرهابية مع دول وجهات خارجية معادية للدولة المصرية لاسقاط مؤسساتها وارتكاب العديد من الجرائم الارهابية البشعة التى أسقطت المئات من الشهداء والآلاف من المصابين .



