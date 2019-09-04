اليوم.. الحكم فى دعوى تنفيذ أحكام الإعدام ضد مدانين بـ قضايا إرهاب

تصدر محكمة القضاء الإدارى حكمها فى الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا ، والمقيدة برقم 36234 لسنة 73 قضائية ، والتى طالب فيها بتنفيذ جميع أحكام الإعدام النهائية والباتة والواجبة النفاذ والصادرة ضد المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية .
وذكرت الدعوى ، انه بعد إزاحة جماعة الإخوان الإرهابية عن الحكم بثورة شعبية فى 30 يونيو 2013 ، شنت الجماعة الإرهابية وتنظيمها الدولى حربا إرهابية ضد الدولة المصرية وعلى رأسها الجيش والشرطة والمواطنين المصريين والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة ، وتآمرت الجماعة الإرهابية مع دول وجهات خارجية معادية للدولة المصرية لاسقاط مؤسساتها وارتكاب العديد من الجرائم الارهابية البشعة التى أسقطت المئات من الشهداء والآلاف من المصابين .
وكان محمود قد وصف خلال مرافعته ، جماعة الاخوان الإرهابية ومن يناصرها من الارهابيين بالسرطان الواجب استئصاله فورا من المجتمع ، قائلا ان مصر تواجه إرهابآ أسود يريد إسقاطها وانها تنوب عن العالم اجمع فى مكافحته ، مضيفا ان دماء الشهداء تناديكم ان تقتصوا من هؤلاء الخونة الارهابيين الذين يريدون اسقاط مصر ، قائلا ما الداعى لعدم تنفيذ أحكام الإعدام النهائية والباتة والواجبة النفاذ الصادرة ضد الخونة الارهابيين ، مطالبا بتنفيذها فورا إنصافا للقصاص العادل .