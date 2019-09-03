محمود زغلول: 80 ألف عامل ومهندس يعملون في تشييد العلمين الجديدة.. فيديو

قال محمود زغلول مدير عام المشروعات بمدينة العلمين الجديدة، إننا "بدأنا في تنفيذ المرحلة الثانية من البحيرات الصناعية داخل المدينة".



وأضاف "زغلول" في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " الحياة اليوم" المذاع على قناة " الحياة"، أن "محطة التحلية داخل المدينة تنتج 150 ألف متر يوميا مكعب جاهزة للتشغيل".



وتابع:"المدينة الثقافية والتراثية متواجدة على الطريق الساحلي، وتضم الأنشطة الثقافية ومنها أوبرا ومسجد وكنيسة ومكتبة ومسرح روماني ومجمع سينمات".



وأكمل محمود زغلول:"بدأنا في إزالة الألغام على مساحة 36 ألف فدان بمساعدة القوات المسلحة منذ عام 2012 وبدأنا مرحلة المرافق منذ 3 سنوات ولم يكن هناك أي بنية تحتية في هذه المنطقة"، مضيفا:" 80 ألف عامل ومهندس وإداري يعملون في تشييد مدينة العلمين الجديدة".

