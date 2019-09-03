المجلس السيادي السوداني: الحكومة الجديدة ستنال رضا الشعب

قالت رجاء نيكولا، عضو المجلس السيادي السوداني، إن تشكيل الحكومة السودانية برئاسة عبدالله حمدوك، خلال أقل من 48 ساعة سينال رضا الشعب السوداني.



وأضافت نيكولا خلال مداخلة هاتفية مع نشرة فضائية "TeN": "نبدأ في العمل الحقيقي للثورة من أجل الشعب السوداني، وأتوقع أن تكون صيغة العمل في الفترة المقبلة ممتازة، وستشهد قدرًا كبيرًا من التكافؤ، حيث سيتحد الوزراء للخروج بالبلاد إلى بر الأمان".



و الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء السوداني الجديد سيكشف عن أول حكومة منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير خلال 48 ساعة، وفق ما أعلن مجلس السيادة الانتقالي الحاكم، بعد معضلات واجهتها المرحلة الانتقالية.



وكان من المفترض أن يعلن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، الخبير الاقتصادي السابق في الأمم المتحدة الذي تولى مهامه الشهر الماضي، الأربعاء أسماء الوزراء الرئيسيين في حكومته وفق خريطة الطريق المعلنة.



