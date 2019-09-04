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حوادث

اليوم.. الحكم على رئيس حي الدقي في قضية الرشوة

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 05:25 ص
صدى البلد
محمد زهير - عمرو خليفة
تصدر محكمة جنايات الجيزة، حكمها فى قضية رشوة رئيس حى الدقى.

وذكر أمر الإحالة فى القضية رقم 7406 جنايات الدقى لسنة 2018، وفيه اتهمت نيابة شمال الجيزة الكلية كلا من نادر سعيد "محبوس"، رئيس حى الدقى، ومارى يونان، مديرة الإدارة الهندسية بحى الدقى، ومدحت رشدى مهندس معمارى وصاحب مكتب، وحشمت جرجس، وهانى عبد العاطى، رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب لشركة تسويق.

وذكر أمر الإحالة أن المتهم الأول نادر سعيد رئيس حى الدقى بصفته موظفًا عموميًا طلب لنفسه ولغيره وأخذ لنفسه عطية للامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته والاطلاع بواجباتها بأن طلب من المتهمين من الثالث وحتى الخامس بواسطة المتهمين السادس والسابع مبلغ نصف مليون جنيه ووحدة سكنية، للمتهم الثامن بمبلغ يقل عن ثمنها الأصلى بمليون وسبعمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة.

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