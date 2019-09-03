خبير معلومات: مواقع التواصل تتحول إلى إدمان في هذه الحالة.. فيديو

قال محمود عصمت، أخصائي بأحد مراكز علاج إدمان السوشيال ميديا، إن مدمني مواقع التواصل الاجتماعي، يتأثر عملهم وحياتهم، بها مشيرا إلى أنهم يقاومون وينكرون أنهم مدمنين، مؤكدا أن مدمني السوشيال ميديا يقضون 16 ساعة يوميا على مواقع التواصل.



من جانبه أكد وليد حجاج، خبير في أمن المعلومات، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك فارق بين من يعمل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وبين المدمن الذي يقضي معظم وقته على مواقع التواصل دون فائدة.



وأوضح اخصائي بأحد مراكز علاج إدمان السوشيال ميديا، أن الشخص الذي تكون طبيعة عمله على مواقع التواصل الاجتماعي، فإنه لا يجب أن يقضي أكثر من 8 ساعات، مؤكدا أن أكثر من ذلك يؤثر على الصحة.

