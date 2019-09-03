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فن

عرض خاص لفيلم Joker بمهرجان تورنتو السينمائى

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 10:08 م
joker - جوكر
joker - جوكر
محمد نبيـل
أعلن مهرجان تورونتو السينمائى الدولى عن عرض خاص للفيلم المنتظر Joker بعد مشاركته بالمسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا السينمائى.

فيلم Joker من تأليف وإخراج تود فيليبس، ويشارك المخرج القدير مارتن سكورسيزي في إنتاجه، وتدور أحداثه حول ممثل كوميدي فاشل يصاب بالجنون ويصبح قاتلًا مختلًا عقليًا.

وجرى اختيار فيلم Joker للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الإيطالى، وانطلقت فعاليات دورته الـ76، أمس، الأربعاء، بعرض فيلم "The Truth" للمخرج الياباني المخضرم هيروكازو كوري إيدا.

ويعد المخرج "هيروكازو كوري إيدا" من مشاهير المخرجين بأفلامه الواقعية والدراما العائلية والاجتماعية، وقد فاز فيلمه الأخير "سارقو المتاجر" بالسعفة الذهبية لمهرجان كان السينمائي فى العام الماضي، وله العديد من الأفلام التي لاقت نجاحا جماهيرا كبيرا حول العالم.

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