رسميا .. استبعاد عمر خريبين من المشاركة مع سوريا

قرر الاتحاد السوري لكرة القدم حرمان عمر خريبين مهاجم الهلال السعودي من تمثيل منتخب بلاده خلال الفترة المقبلة، بعد عدم إلتحاقه مع معسكرات المنتخب وتخلفه عن المشاركة .



واعتذر عمر خريبين، مؤخرًا عن التواجد بمعسكر منتخب بلاده، بسبب ظروف عائلية خاصة، حيث رزق بمولود جديد.



وجاء البيان الذي أصدره الاتحاد السوري، بحق خريبين، كالتالي: "إيمانًا بأن الانتماء للمنتخب الوطني وارتداء قميصه هو شرف لأي لاعب، وانطلاقًا من ضرورة الحفاظ على الانضباط والالتزام داخل صفوفه بما يضمن الوحدة والتجانس بين كافة اللاعبين، ونظرًا لتكرار حالة الاستخفاف بمشاعر الجماهير السورية ، فقد قرر الاتحاد العربي السوري لكرة القدم وبعد دراسة الكتاب الذي أرسل إليه من قبل اللاعب عمر خريبين، عدم دعوته للمنتخب الوطني الأول بسبب تخلفه عن الالتحاق بالمنتخب لمباراة الفيليبين وتكرار تخلفه عدة مرات عن هذه المهمة الوطنية" .



وتابع الاتحاد السوري في بيانه: "إن الاتحاد العربي السوري لكرة القدم إذ ينظر إلى كافة اللاعبين على أنهم أبناؤه وأن عليه رعايتهم وحمايتهم، فإنه في الوقت ذاته يؤكد أن المنتخب الوطني يأتي في المقام الأول دومًا، وأن هناك واجبات يفرضها الانتماء تجاه قميصه ويجب تأديتها في كل زمان ومكان، وأن على اللاعبين (مهما بلغت نجوميتهم) الالتزام بالمبادئ والسلوكيات التي يفرضها هذا الانتماء".



وأكمل : "يحتفظ الاتحاد العربي السوري لكرة القدم بحقه في اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق من يتخلف عن أداء مهمته الوطنية وتمثيل منتخباته".



