4 بنوك ترد عوائد اكتتاب شهادات قناة السويس.. اليوم

ترد 4 بنوك حكومية "الأهلي المصري، مصر، القاهرة، قناة السويس" اعتبارًا من اليوم مبلغ 64 مليار جنيه، قيمة الاكتتاب علي شهادات حفر قناة السويس بعد انتهاء مدة استحقاقها .





نجح الجهاز المصرفي منذ 5 سنوات وتحديدا في 4 سبتمبر 2014 في تلبية مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحفر قناة السويس الجديدة واستطاع خلالها جمع 64 مليار جنيه في 8 أيام فقط من المواطنين من غير المتعاملين مع البنوك.





وحددت استحقاقات تلك الشهادات بـ5 سنوات بفائدة 12.5% لفئات 10 جنيهات و100 جنيه و1000 جنيه ومضاعفاتها.





ووفقا لمصادر مصرفية لـ"صدى البلد" فإن الـ4 بنوك المصدرة لتلك الشهادات التزمت خلال الـ5 سنوات الماضية؛ بصرف عوائد الاكتتابات الشهادات للعملاء عبر حساباتهم المصرفية بصورة دورية كل 3 أشهر بواقع 4 مرات على مستوى السنة الواحدة، إذ تم احتساب العوائد بواقع 20 مرة طوال الـ5 سنوات اللاحقة على عمليات الاكتتاب للشهادات من فئات الـ1000 جنيه ومضاعفاتها، إلا أن فئتي 10 و 100 جنيه، سيتم صرف العوائد بعد مرور الـ 5 سنوات بواقع مرة واحدة للعائد.





وأضافت المصادر أن كلا من وزارة المالية وهيئة قناة السويس، هما الجهتان الضامنتان لقيمة وعوائد تلك الشهادات وتلتزمان برد قيمة الشهادات للعملاء المكتتبين.





واحتل البنك الأهلي المركز الأول في حصيلة شهادات قناة السويس ، يليه بنك مصر ثم القاهرة فـ قناة السويس.





ووفقا لتقارير صادرة من البنك المركزي المصري فإن 82% من حصيلة الشهادات للأفراد مقابل 18% من المؤسسات، كأن أبرزها قطاع التأمينات الاجتماعية التي استثمرت شهادات بمبلغ 3 مليارات جنيه.



