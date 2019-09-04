ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اليوم.. دور السياحة في تعزيز الاقتصاد الدولي.. ندوة بحزب المصريين

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 07:03 ص
تنشيط السياحة
تنشيط السياحة
أسامة علي
أعلن حزب "المصريين"، برئاسة الدكتور حسين أبوالعطا، بالتعاون مع احدى الشركات للتدريب والاستثمار السياحي، عن انعقاد ندوة اليوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الخامسة مساءً بعنوان: "السياحة والمجتمع.. فرص وتحديات".

ومن المقرر أن تتم مناقشة دور السياحة في تعزيز الاقتصاد الدولي من خلال نفقات ومصاريف السياح القادمين لحضور المعارض والمؤتمرات، وشراء الهدايا، وكذلك المكاسب التي يجنيها الفلاحون، وأصحاب المشاريع، ومقدّمو الخدمات المُختلفة من توافد الجنسيّات الأخرى للدولة بهدف السياحة، بالإضافة لمُشاركة السياحة بشكل فعال في ازدهار الدولة، وتحسين بنيتها التحتيّة، وخدماتها العامّة.

ومن المقرر أن يحاضر في الندوة الدكتور مجدي سليم الخبير السياحي ووكيل وزارة السياحة الأسبق ورئيس قطاع السياحة الداخلية والمستشار السياحي في كندا والمستشار السياحي في الهند.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأربعاء.. انعقاد ندوة "السياحة والمجتمع.. فرص وتحديات" بحزب المصريين

ترشيحاتنا

إجازات رسمية توقف العام الدراسي الجديد أكثر من مرة.. تعرف عليها

اخبار البرلمان.. هل تعمد تأجيل قانون الإيجار القديم.. و3 شروط لحصول المطلقات على المعاش

معركة هاسيندا.. خناقة ودهس بين شباب وبنات في الساحل الشمالي.. فيديو

ليس المال.. بيبو يكشف عن سبب عدم الاتفاق مع سباليتي

أول تعليق رسمي من الجزائر على إلغاء تركيا التأشيرة الإلكترونية للجزائريين

بدون جراحة وفي دقيقتين .. وصفة خارقة لعلاج الزائدة الجلدية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل النودلز بالفراخ .. وصفات شهية متنوعة

الصيف انتهى بـ 65 إطلالة للنجمات على البحر.. من كانت الأجمل؟

مين أحلى .. أحلام و نوال الكويتية في اطلالة متشابهة بنفس الفستان