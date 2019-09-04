اليوم.. دور السياحة في تعزيز الاقتصاد الدولي.. ندوة بحزب المصريين

أعلن حزب "المصريين"، برئاسة الدكتور حسين أبوالعطا، بالتعاون مع احدى الشركات للتدريب والاستثمار السياحي، عن انعقاد ندوة اليوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الخامسة مساءً بعنوان: "السياحة والمجتمع.. فرص وتحديات".





ومن المقرر أن تتم مناقشة دور السياحة في تعزيز الاقتصاد الدولي من خلال نفقات ومصاريف السياح القادمين لحضور المعارض والمؤتمرات، وشراء الهدايا، وكذلك المكاسب التي يجنيها الفلاحون، وأصحاب المشاريع، ومقدّمو الخدمات المُختلفة من توافد الجنسيّات الأخرى للدولة بهدف السياحة، بالإضافة لمُشاركة السياحة بشكل فعال في ازدهار الدولة، وتحسين بنيتها التحتيّة، وخدماتها العامّة.



