رغم فوائده .. احذرى تناول العسل بهذه الطريقة يدمر صحتك

فوائد العسل الاسود عديدة لصحتك فهو يخفف من آلام المعدة ويساعد على التخلص من السموم المتراكمة في الجسم بسلاسة وبشكل طبيعي وبالتالي الحفاظ على صحة وسلامة جسمك وتنقيته باستمرار.





يساعد تناول العسل الأسود بانتظام ، سواء كان نيئًا أو حتى مع العديد من الوصفات المختلفة ، على منع خطر ارتداد المريء





كما يعد العسل أحد أكبر مصادر الحديد لأن نقصه قد يسبب فقر الدم لذا احرصي على تناول الطعام يوميًا باستخدام كوب من الماء الدافئ أو حتى شرب كوب من الماء الدافئ ، إذا كنت تعاني من فقر الدم أو حتى لتجنب العدوى.





وفقا لموقع " هيلث "وعن الاحتياطات التي يجب اتخاذها عند تناول العسل فيجب تجنب إضافته إلى الماء الساخن لأنه قد يدمر بعض الإنزيمات والمواد المغذية المفيدة مع العلم أن الأطعمة الغنية بفيتامين C و D تفقد قيمتها الغذائية عند تناولها مع العسل لأن بعض المعادن الموجودة في العسل تميل إلى إبطال فوائد هذه الفيتامينات



