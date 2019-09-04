ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رغم فوائده .. احذرى تناول العسل بهذه الطريقة يدمر صحتك

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 05:12 ص
فوائد العسل
فوائد العسل
لمياء الياسين
فوائد العسل الاسود عديدة لصحتك فهو يخفف من آلام المعدة ويساعد على التخلص من السموم المتراكمة في الجسم بسلاسة وبشكل طبيعي وبالتالي الحفاظ على صحة وسلامة جسمك وتنقيته باستمرار.

يساعد تناول العسل الأسود بانتظام ، سواء كان نيئًا أو حتى مع العديد من الوصفات المختلفة ، على منع خطر ارتداد المريء 

كما يعد العسل أحد أكبر مصادر الحديد لأن نقصه قد يسبب فقر الدم لذا احرصي على تناول الطعام يوميًا باستخدام كوب من الماء الدافئ أو حتى شرب كوب من الماء الدافئ ، إذا كنت تعاني من فقر الدم أو حتى لتجنب العدوى.

وفقا لموقع " هيلث "وعن الاحتياطات التي يجب اتخاذها عند تناول العسل فيجب تجنب إضافته إلى الماء الساخن لأنه قد يدمر بعض الإنزيمات والمواد المغذية المفيدة مع العلم أن الأطعمة الغنية بفيتامين C و D تفقد قيمتها الغذائية عند تناولها مع العسل لأن بعض المعادن الموجودة في العسل تميل إلى إبطال فوائد هذه الفيتامينات

تعد أفضل طريقة لتناول العسل النقي هي شرائها مباشرة من مزرعة النحل ويمكن أن يحتوي العسل المغشوش على مواد مضافة مثل شراب الذرة والنشا والدقيق وشراب السكر وغيرها من المواد التي تجعله يبدو مطابقًا للعناصر النقية ولكن يمكن تمييزه باختبارات. إذا كنت غير متأكد من جودة العسل ، فإليك بعض الاختبارات التي يمكن إجراؤها في المنزل:

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فوائد العسل الأسود قبل النوم لعلاج أمراض غير متوقعة

فوائد العسل الأسود على الريق غير متوقعة .. انتبهي لرقم 5

الماء والليمون للتخسيس بدون ريجيم.. تناوليه فى هذا الوقت

فوائد العسل الأسود للبشرة غير متوقعة.. استخدميه بهذه الطريقة

فوائد العسل الاسود للحامل غير متوقعة لكنه خطر فى هذه الحالة

فوائد العسل الاسود على الريق وقبل النوم على الشعر والبشرة والمرأة الحامل غير متوقعة

ترشيحاتنا

شاهد.. كهربا يبكي على الهواء ويطلب العفو من شخصين.. اعرف السبب

لاعب الزمالك ينتقل إلى الإسماعيلي لمدة ثلاثة مواسم

قرارات هامة من الأعلى الإعلام بشأن عمرو أديب ورضوى الشربيني ومفيدة شيحة

أحمد شوبير يفجر مفاجأة عن اسم المدرب الجديد للمنتخب

مرتب 5 شهور.. الزمالك يعدل عقد الصربي ميتشو .. تفاصيل

بعد أزمتها الصحية.. فجر السعيد تنفجر بالبكاء على الهواء.. شاهد لتعرف السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل النودلز بالفراخ .. وصفات شهية متنوعة

الصيف انتهى بـ 65 إطلالة للنجمات على البحر.. من كانت الأجمل؟

مين أحلى .. أحلام و نوال الكويتية في اطلالة متشابهة بنفس الفستان