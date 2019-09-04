عملوها الرجالة.. 3 مليارات دولار هدية المصريين في الخارج لرفع الاحتياطي النقدي.. والمغتربون: إظهار لمعدن أبناء الوطن وانعكاس لمساهمتهم في نهضته

جادو: زيادة تحويلات المصريين بالخارج من العملة الأجنبية أظهرت معدنهم الأصيل

العبيدي: زيادة تحويلات المصريين فى الخارج تعكس المساهمة الفاعلة في نهضة الاقتصاد





يومًا تلو الآخر يضرب المصريون في الخارج الأمثال في مساندة وطنهم، بعد أن كشفت بيانات البنك المركزي المصري مؤخرًا عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال مايو الماضي بنحو 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.





وسجّلت إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال مايو الماضي نحو 3 مليارات دولار مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال نفس الشهر من عام 2018، بزيادة 390.1 مليون دولار.





وارتفع إجمالي تحويلات العاملين بالخارج خلال مايو بنحو 894.7 مليون دولار بنسبة زيادة 42.6% مقارنة بما كانت عليه في أبريل الماضي، حيث سجلت نحو 2.1 مليار دولار.





من جانبها اعتبرت الدكتورة جيهان جادو عضو مجلس حي مدينة فرساي بفرنسا، زيادة تحويلات المصريين بالخارج بأنها خطوة جيدة ومدلول شامل علي زيادة الحث الوطني للمصريين بالخارج عند الأزمات الحقيقية تظهر معادنهم وحبهم الحقيقي لهم.





وقالت جادو في تصريح لـ"صدى البلد" إن المصريين بالخارج عانوا لفترات كبري بالتهميش في ظل الانظمه السابقه لكن في عهد الرئيس السيسي وعندما نال مصريو الخارج العديد من الاستحقاقات والاهتمام من قبل الرئيس وأصبح لهم وزارة خاصة بهم تهتم بشؤونهم زادت الثقة فيما بينهم وبين الوطن الأم.





وأضافت أن التحويلات أصبحت أكثر فأكثر لاستشعارهم بأن اقتصاد بلدهم اولي بالتنمية والوقوف بجانب مصر للعبور لخارطة المستقبل، مؤكدة أنه في ظل المشروعات الاستثمارية التي تقيمها الدولة وتعطي اهتماما للمصريين بالخارج وتخصيص حصص لهم من تلك المشروعات كان سببا في زيادة التحويلات وأيضا في استثماراتهم داخل مصر .





وتابعت أعتقد أنه مع كافة التسهيلات المهمة التي تصدرها الحكومة المصرية سيكون في المستقبل تدفق كبير للتحويلات وأيضًا زيادة الاستثمارات لأن المصري بالخارج يريد دوما أي شيء يربطه بوطنه الأم وهذا يترتب عليه زيادة الثقة الحقيقية بين الدولة والمواطن بالخارج





وقال بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج إن المصريين بالخارج يلعبون أحد أهم الأدوار في نهضة الاقتصاد المصري بوجه عام، وزيادة الاحتياطي الأجنبي في مصر بشكل خاص.





وذكر العبيدي لـ"صدى البلد" أن ارتفاع تحويلات المصريين فى الخارج أن إلى ثلاثة مليارات جنيه حتى نهاية شهر يوليو له العديد من الدلالات يأتي على رأسها المساهمة الفاعلة من مصريين الخارج في نهضة مصر وخاصة في المجال الاقتصادي، كما يعكس مدى ثقة أبناء الجالية المصرية بالخارج في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعه الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وأضاف بهجت العبيدي أن نجاح المؤسسات المالية والاقتصادية في مصر على التنفيذ الدقيق للبرنامج الاقتصادي الذي خطه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعد أحد عوامل زيادة هذه التحويلات التي تدعم بقوة زيادة الاحتياطي الأجنبي الذي وصل لرقم غير مسبوق في تاريخ مصر.





وأكد "العبيدي" أن للمشروعات القومية العملاقة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي دورا كبيرا في ثقة المصريين في الخارج في قوة الاقتصاد المصري، وهو ما شجعهم على زيادة التحويلات، مؤكدا أن طرق تيسير التحويلات كان له دور في هذه الزيادة أيضا.



