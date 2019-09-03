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مفاجأة..خاصية اللايك تختفي من فيسبوك لهذه الأسباب.. فيديو

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 10:58 م
اللايك
اللايك
حمزة شعيب
كشف برنامج "بى بى سى ترينديج"، عن نية تطبيق "فيس بوك" إلغاء خاصية الإعجاب "اللايك".

قالت شركة فيس بوك إن مبادرة إلغاء خاصية الإعجابات أو اللايكات، الهدف منها هو تعزيز مستويات السعادة بين المستخدمين، مشيرا إلى أن ماتحتويه مواقع التواصل الإجتماعى من منافسة فى الحصول على اللايكات يمكن أن يؤدى إلى تدنى الإحترام بين المستخدمين.

وأشار مقدم برنامج "بى بى سى ترينديج"، إلى أن الموضوع قيد الإختبار ومن المتوقع تطبيقه من خلال الفيس بوك هذا ما سنعرفه قريبا.

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