المالية تنظم برنامجا لموظفيها لدعم اقتصاد المعرفة بالكويت.. فبراير المقبل

تنظم وزارة المالية خلال فبراير المقبل بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت، برنامجا تدريبيا للعاملين بها تحت عنوان " السياسات والبرامج الداعمة لاقتصاد المعرفة".



وقالت الإدارة المركزية للبحوث المالية و التنمية الإدارية التابعة للوزارة، إن المعهد العربي للتخطيط سيتحمل تكلفة البرنامج التدريبي بدون منح بدل نقدي للمشاركين.



واشترطت الوزارة في المتقدم للبرنامج التدريبي أن يكون حاصلا علي شهادة البكالوريوس في التخصصات ذات العلاقة بموضوع التدريب ويتناسب مع طبيعة عمله واحتياجاته الوظيفية، وألا يكون سبق له السفر للخارج وإمضاؤه لفترة عامين علي الأقل في الخدمة و حصوله علي درجة الكفاية بآخر تقريرين سنويين بتقدير امتياز.



وشددت الوزارة علي ضرورة موافاة الإدارة المركزية للبحوث المالية والتنمية الإدارية بالأوراق والمستندات الخاصة بالمرشح تتضمن بيان حالة وخطابا موقعا ومعتمدا من جهة عمله في موعد غايته 19 سبتمبر الجاري.



