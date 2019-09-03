اتخانق مع نفسه.. أكرم حسني يروي كواليس أغرب حادثة سيارة تعرض لها.. فيديو

روى الفنان أكرم حسني، كواليس أغرب حادثة سيارة تعرض لها، قائلا:" أمتلك سيارتين وكنت متواجد في منزلي واتصل بي صديق كي أذهب لأحضره وخرجت بسرعة وركبت السيارة وكنت مستعجل فخبط عربيتي الثانية".



وأضاف أكرم حسني في حواره مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج " قهوة أشرف " المذاع على قناة " الحياة"، قائلا:" ونزلت مضايق وكنت عايز أتخانق مع نفسي، وكنت عايز أتخانق مع حد لكنها عربيتي برده".



وتابع أكرم حسني:" هناك من يتعمد على نشر كل شيء سلبي يحدث له لتلافي الحسد، وفي ستات شكاية ويزداد هذا الأمر بعد الزواج بشكل خاص".



وأكمل أكرم حسني:" أنا راضي ولا أشتكي حتى في الأزمات والمشاكل، وأنا راضي بكل شيء بيحصل في حياتي".

