تيك توك تتبرع بـ 100 ألف دولار لتنظيف 3000 كيلومتر من مياه المحيط

كشفت منصة "تيك توك" العالمية لمقاطع الفيديو القصيرة على الهواتف المحمولة، غن دخولها تحدّي #SaveOurOceans بالتعاون مع منظمة "كونسرفيشن إنترناشيونال" البيئية، التي تعمل في جميع أنحاء العالم لحماية المحيطات والنظم الإيكولوجية البحرية والأشخاص الذين تعتمد حياتهم وسبل عيشهم عليها.



ويهدف هذا التحدي إلى تسليط الضوء على الدور الهام للمحيطات وما يمكننا القيام به للحفاظ عليها من أجل الأجيال المقبلة، حيث يوفر التطبيق لمستخدميه فرصة إظهار دعمهم لمبادرات المحافظة على المحيطات من خلال إنشاء مقاطع الفيديو القصيرة والتوعية بأهمية حماية المحيطات من أجل مستقبل أفضل.



وحتى 9 سبتمبر، يمكن لمستخدمي "تيك توك" استخدام مؤثرات تتيح لهم تنظيف المواد البلاستيكية الموجودة في المحيط افتراضيًا. ومع كل فيديو يتم تحميله مرفقًا بهاشتاق #SaveOurOceans، سوف تتبرع "تيك توك" بدولارين اثنين لمنظمة "كونسرفيشن إنترناشيونال" من أجل المساهمة في تنظيف 3000 كيلومتر مربع من مياه المحيط، وبما يصل حتى 100,000 دولار أمريكي.



هذا وسيتم إطلاق حملة SaveOurOceans# على نطاق عالمي حيث يمكن المشاركة فيها من قبل المستخدمين الموجودين في بلدان ومناطق مثل: الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وهولندا والهند واليابان وهونغ كونغ وماكاو وتايوان وماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة وتايلاند وفيتنام والفلبين وتركيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب إفريقيا والبرازيل والمكسيك وكولومبيا والأرجنتين وتشيلي.



يأتي التحدي الذي يحمل موضوع المحيطات في وقت يواجه فيه العالم مشكلة تلوّث مياه البحار والمحيطات بالمواد البلاستيكية. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى نفوق مليون طائر بحري و100,000 حيوان بحري كل عام نتيجة ابتلاع المواد البلاستيكية. ويتوقع العلماء أن يتجاوز وزن المواد البلاستيكية الموجودة في المحيطات الوزن الكلّي لجميع الأسماك البحرية بحلول عام 2050.