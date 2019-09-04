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تعليم

إجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد بعلاج طبيعي وسياسة واقتصاد القاهرة .. اليوم

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 05:08 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
ياسمين سامي
تستقبل جامعة القاهرة اليوم، الأربعاء الطلاب الجدد المرشحين لكليتي العلاج الطبيعي والاقتصاد والعلوم السياسية، لإجراء الكشف الطبي والتي تستمر حتي أول سبتمبر.

كانت جامعة القاهرة قد أعلنت جدول الكشف الطبي المخصص لكل كلية للطلاب الجدد.

وجاء بالجدول ان يوم 27 أغسطس الجاري لكليتي الطب البشري وطب الأسنان ويوم 28 للصيدلة، ويوم 29 لكليتي الطب البيطري والتمريض، ويوم 31 لكلية الهندسة من حرف (أ) إلي حرف (ظ)، وتستمر حتي أول سبتمبر ، ويوم 2 سبتمبر كلية الهندسة من حرف (غ) إلي حرف (ي).

وحسب الجدول المعلن، يوم 3 سبتمبر لكلية الإعلام، ويوم 4 سبتمبر لكليتي العلاج الطبيعي والاقتصاد والعلوم السياسية، ويوم 5 سبتمبر لكليتي الآثار والتخطيط العمراني، ويوم 7 سبتمبر لكليتي التربية النوعية ورياض الأطفال، ويوم 8 سبتمبر لكلية العلوم، ويوم 9 سبتمبر لكلية الحاسبات.

و 10سبتمبر لكلية الزراعة، ويوم 11 سبتمبر لكلية دار العلوم، ويوم 12 سبتمبر كلية التجارة من حرف (أ) إلي حرف (ذ)، ويوم 14 سبتمبر كلية التجارة من حرف (ر) إلي حرف (ق)، ويوم 15 سبتمبر كلية التجارة من حرف (ك) إلي حرف (ي)، ويوم 16 سبتمبر كلية الآداب من حرف (أ) إلي حرف (ظ)، ويوم 17 سبتمبر كلية الآداب من حرف (غ) إلي حرف (ي)، ويوم 18 سبتمبر كلية الحقوق من حرف (أ) إلي حرف (ظ)، ويوم 19 سبتمبر كلية الحقوق من حرف (غ) إلي حرف (ي)، وتكون الفترة من 21 سبتمبر وحتى 24 من نفس الشهر للطلاب المتخلفين عن الكشف الطبي من كافة الكليات.

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