روشتة لمدة 21 يوماً.. الإفتاء تنصح بـ 4 أمور تساعد على الالتزام في الصلاة

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الانتظام في الصلاة يأتي عن طريق الالتزام بـ 4 أمور هي أولًا: التوبة إلى الله توبةً صادقة، ثانيًا: الدعاء إلى الله بالعون على الطاعة والتثبت عليها، ثالثًا: الصحبة الصالحة، رابعًا: الحفاظ على الصلاة فى وقتها.





وأضاف«ممدوح» فى إجابته عن سؤال ورد إليه يقول صاحبه: « كيف أنتظم في الصلاة؟»، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع« يوتيوب »، أن النبي – صلي الله عليه وسلم – رغم كونه أتقى خلق الله - تعالى- رؤي عنه أنه «كانَ أَكْثرُ دعائِهِ يا مقلِّبَ القلوبِ ثبِّت قلبي علَى دينِكَ قالَت فقُلتُ يا رسولَ اللَّهِ ما أَكْثرَ دعاءِكَ يا مقلِّبَ القلوبِ ثبِّت قَلبي علَى دينِكَ قال يا أمَّ سلمةَ إنَّهُ لَيسَ آدميٌّ إلَّا وقلبُهُ بينَ أصبُعَيْنِ من أصابعِ اللَّهِ فمَن شاءَ أقامَ ومن شاءَ أزاغَ فَتلا معاذٌ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا» راوته أم سلمة، وحدثه الترمذي.





وتابع: إن الانتظام على هذه الأمور الأربعة، وإلزام النفس بها، وفعلها لمدة 21 يومًا متتالية ستصبح عادة، وعبادة تسير عليها بلا انقطاع بإذن الله تعالى.



