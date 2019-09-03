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نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات: دول كبرى تستثمر في مصر .. فيديو

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 11:09 م
صدى البلد
محمود محسن
أكد الدكتور كمال الدسوقي نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات أن هناك مؤشرات كبيرة لجذب الاستثمارات وتفاوض محطات الكهرباء مع احدى الشركات العالمية، مؤكدا أنه تم بناء تلك المحطات بتمويل كامل من دول كبرى ومصر لم تتكبد خسائر مالية في هذا المشروع.

وأضاف نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات خلال وجوده ضيفا ببرنامج هنا العاصمة عبر فضائية cbc أن مصر أصبح لديها استثمارات كبيرة من الصين بالمليارات وألمانيا فى مجال الكهرباء والصرف الصحي.

وتابع نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات: الاستثمار بصفة عامة مناخ كامل متكامل والدولة تمارس دورها الحقيقي مشيرا إلى ان قوة الدولة بسن القوانين وتمارس دورها بالرقابة على الأسواق والاستثمار يصبح كل شيء في إطاره الطبيعي .

وأشار نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات الى أن قطاع الأعمال كان به مشاكل وبعض التجاوزات ولكن على الرغم من ذلك يؤدى دوره بشكل جيد بعد قانون الاستثمار.

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