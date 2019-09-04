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محافظات

محافظ القاهرة: حظر الباعة الجائلين بالشوارع لإعادة المظهر الحضاري للعاصمة

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 06:03 ص
حظر الباعة الجائلين
حظر الباعة الجائلين بالشوارع لإعادة المظهر الحضارى للعاصمة
عبد العزيز جمال
أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة استمرار مواجهة جميع المظاهر السلبية وإعادة الانضباط للشارع بتفعيل القانون بكل حزم ضد المخالفين .

أوضح محافظ القاهرة في تصريحات صحفية ، أن أحياء العاصمة تواصل نشاطها المكثف وخطتها اليومية لشن حملاتها المكبرة بكافة شوارع وميادين العاصمة بالتنسيق مع شرطة المرافق.

وشدد على التركيز على القضاء على بؤر الباعة الجائلين والأسواق العشوائية بكافة الأحياء وتوفير البديل الملائم لهم والأسواق النموذجية ورفع جميع الإشغالات والأكشاك المخالفة من الطرق العامة ، وإخلاء وتطهير الأرصفة للمارة وفتح الشوارع المغلقة وإزالة الحواجز الحديدية وتحقيق السيولة المرورية المنشودة .

أكد المحافظ أن الحملات تشمل مراجعة تراخيص الكافيات والمقاهي والمحلات وإغلاق المخالف منها والغير ملتزمة باشتراطات الترخيص ، مع مراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية والدفاع المدني عند إصدار التراخيص الخاصة بالمطاعم والكافيهات والمحلات والفنادق والمراكز التجارية المنتشرة بالعاصمة .

وشدد المحافظ على أهمية التنسيق والعمل الجماعي للتصدى لكافة السلبيات في شوارع العاصمة بتكاتف اجهزة الأحياء مع شرطة المرافق والإدارة العامة لقوات الأمن وأقسام الشرطة أثناء تنفيذ الحملات المكبرة والنوعية .

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