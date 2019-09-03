اهم الاخبار .. محمد صلاح في الإمارات.. التأمينات تسترد تريليون و 336 مليار جنيه.. توقعات بزيادة سعر الذهب 1.5 جنيه

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة في العديد من المجالات، ونستعرض أهمها من خلال الموجز التالي:
تحرك جديد من الأعلى للإعلام ضد عمرو أديب
في اهم الاخبار أنه قررت لجنة الشكاوى استكمال التحقيق فى الشكوى المقدمة من نقابة أطباء الإسكندرية ومن أحد الصيادلة ضد إحدى حلقات الإعلامى عمرو أديب إلى جلسة الأحد القادم.. للمزيد اضغط هنا
محمد أبو العينين يقدم واجب العزاء في وفاة والد وزير التجارة والصناعة .. صور
وكذلك جاء بـ اهم الاخبار أن رجل الأعمال «محمد أبوالعينين» رئيس مجلس الأعمال المصري - الأوروبي والرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، شارك فى تقديم واجب العزاء فى وفاة والد عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، والمقام بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.. للمزيد اضغط هنا
رئيس الوزراء يشدد على أهمية التعاون بين المستشفيات الجامعية ووزارة الصحة
كما جاء بـ اهم الاخبار أنه عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمُتابعة جهود المستشفيات الجامعية فى تقديم الخدمات الطبية ، والمشاركة فى المبادرات التى تبناها رئيس الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورؤساء جامعات بني سويف، وطنطا، وأسيوط، والمنصورة، وعين شمس، وأمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.. للمزيد اضغط هنا
مفاجأة .. رضوى الشربيني تعمل دون تصريح مزاولة مهنة من نقابة الإعلاميين
وفي اهم الاخبار أنه فجر الدكتور طارق سعدة مفاجأة بشأن الإعلامية رضوى الشربيني مقدمة برنامج هي وبس على قناة cbc سفرة ، مؤكدا أنها ليست عضوة حتى الآن بنقابة الإعلاميين، ولم تقم بإجراءات القيد بالنقابة حتى الآن.. للمزيد اضغط هنا
الحرق جزاء الاغتصاب .. دجال الوادي الجديد عاشر سيدة لإخراج الجن منها.. فكان مصيره الموت
15 يوما من البحث والتحري انتهت بكشف مباحث الوادي الجديد لغز العثور على جثة متفحمة نبشتها الكلاب من حفرة بقطعة أرض زراعية، وذلك في اهم الاخبار.. للمزيد اضغط هنا
بسبب الأموال.. هل يعيد ليفربول سيناريو كوتينيو مع محمد صلاح؟
وفي اهم الاخبار أنه في يناير 2018 وقع البرازيلي فيليبي كوتينيو رسميا عقدًا مع نادي برشلونة الإسباني قادما من ليفربول الإنجليزي في صفقة أنعشت خزائن الريدز بعدما قدرت قيمتها بـ 160 مليون يورو ليصبح ثالث أكبر صفقة في تاريخ كرة القدم العالمية.. للمزيد اضغط هنا
بعد أزمته مع ساديو ماني .. لماذا سافر محمد صلاح إلى الإمارات
كما جاء بـ اهم الاخبار أن المحترف الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الانجليزي، استغل إلغاء معسكر منتخب مصر الاول لكرة القدم لقضاء عطلة خاصة به.. للمزيد اضغط هنا
اديتها موس ورزقنا على الله.. شاهد تامر حسني في نيولوك
نشر الفنان تامر حسنى، صورة جديدة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وذلك في اهم الاخبار.. للمزيد اضغط هنا
بوابة الازهر الالكترونية .. موعد تقديم الطعون على نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 الدور الثاني
نشرت بوابة الازهر الالكترونية نتيجة الثانوية الازهرية 2019 الدور الثاني، وصرح الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس كنترول الشهادة الثانوية، بأنه بناء على تعليمات وكيل الازهر، سوف تبدأ لجنة النظام والمراقبة ولجنة الطعون الإلكترونية في تلقي طلبات الطعون على نتائج الدور الثاني ابتداءً من يوم الخميس القادم الموافق 5/9/2019، ولمدة خمسة عشر يومًا، وذلك في اهم الاخبار.. للمزيد اضغط هنا
مكانها وضوابط التقديم فيها .. 12 معلومة عن أول مدرسة لصناعة الحلي والمجوهرات في مصر
وفي اهم الاخبار أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم، وقعت بروتوكول تعاون مع مصطفى نصار رئيس مجلس إدارة مجموعة إيجيبت جولد للمشغولات الذهبية والمجوهرات، لافتتاح أول مدرسة متخصصة في صناعة الحلي والمجوهرات.. للمزيد اضغط هنا
غواصان خارقان.. شابان في شرم الشيخ يبتكرون بدل غطس ويشاركان بها في معارض دولية
وفي اهم الاخبار أنه نجح الشابان المصريان محمد عبد التواب وعبد النعيم فاروق بمشاركة الغطاس البطل صدام الكيلاني صاحب محاولة أطول غطسة في العالم في إدخال تطوير جديد في عالم صناعة بدل الغطس.. للمزيد اضغط هنا
توقعات بزيادة سعر الذهب 1.5 جنيه.. تعرف على السبب
توقع الدكتور وصفي أمين، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن ارتفاع أسعار الجرام الواحد للذهب بمعدل يتراوح بين 1 إلي 1.5 جنيه، في حال زيادة الطلب المحلي علي شراء الذهب خصوصا بعد سداد الجهاز المصرفي لاكتتابات شهادات حفر قناة السويس الجديدة بقيمة تبلغ 64 مليار جنيه، وذلك في اهم الاخبار.. للمزيد اضغط هنا
بسبب صراع الزوجات .. مصارع برازيلي لـ ماكرون: سأخنقك مثل الفرخة
هدد المصارع الأسبق وسفير السياحة البرازيلي، رينزو جراسي، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بخنقه مثل الفرخة وذلك في اهم الاخبار.. للمزيد اضغط هنا
فيديو.. لماذا بكى الأمير الراحل سعود الفيصل في موسكو؟
وفي اهم الاخبار أن فيلم وثائقي عرضته قناة "إم بي سي"، أمس الاثنين، كشف عن سبب بكاء وزير الخارجية السعودي الراحل، الأمير سعود الفيصل.. للمزيد اضغط هنا
اتهمت بسوء ارتداء الحجاب.. إيرانية تحرق نفسها أمام محكمة في طهران
كما جاء بـ اهم الاخبار أن تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء، أفادت بأن امرأة إيرانية متهمة بسوء ارتداء الحجاب أقدمت على الانتحار بإشعال النار في جسدها أمام إحدى الدوائر القضائية في العاصمة الإيرانية طهران.. للمزيد اضغط هنا
التضامن: التأمينات تسترد تريليون و 336 مليار جنيه خلال 7 سنوات قادمة
أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنها وضعت خطة متعددة المحاور لتطبيق القانون الذي سيصبح ساريًا في أول يناير ٢٠٢٠ لاسترداد جميع أموال صناديق التأمينات من بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية، مشيرة إلى أن حجم الأقساط التي سيتم تحويلها خلال السنوات السبعة المقبلة فقط سيتخطى تريليون و ٣٣٦ مليار جنيه شاملًا التزامات الخزانة العامة، وسداد كامل المديونية وعوائدها لصالح صناديق التأمينات، إضافة إلى استمرار الخزانة العامة في دعم صناديق المعاشات بمبالغ سيصل مجموعها خلال الخمسين عامًا المقبلة ٤٥ تريليون جنيه، وذلك في اهم الاخبار.. للمزيد اضغط هنا
تحرك جديد من الأعلى للإعلام ضد عمرو أديب
في اهم الاخبار أنه قررت لجنة الشكاوى استكمال التحقيق فى الشكوى المقدمة من نقابة أطباء الإسكندرية ومن أحد الصيادلة ضد إحدى حلقات الإعلامى عمرو أديب إلى جلسة الأحد القادم.. للمزيد اضغط هنا
محمد أبو العينين يقدم واجب العزاء في وفاة والد وزير التجارة والصناعة .. صور
وكذلك جاء بـ اهم الاخبار أن رجل الأعمال «محمد أبوالعينين» رئيس مجلس الأعمال المصري - الأوروبي والرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، شارك فى تقديم واجب العزاء فى وفاة والد عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، والمقام بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.. للمزيد اضغط هنا
رئيس الوزراء يشدد على أهمية التعاون بين المستشفيات الجامعية ووزارة الصحة
كما جاء بـ اهم الاخبار أنه عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمُتابعة جهود المستشفيات الجامعية فى تقديم الخدمات الطبية ، والمشاركة فى المبادرات التى تبناها رئيس الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورؤساء جامعات بني سويف، وطنطا، وأسيوط، والمنصورة، وعين شمس، وأمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.. للمزيد اضغط هنا
مفاجأة .. رضوى الشربيني تعمل دون تصريح مزاولة مهنة من نقابة الإعلاميين
وفي اهم الاخبار أنه فجر الدكتور طارق سعدة مفاجأة بشأن الإعلامية رضوى الشربيني مقدمة برنامج هي وبس على قناة cbc سفرة ، مؤكدا أنها ليست عضوة حتى الآن بنقابة الإعلاميين، ولم تقم بإجراءات القيد بالنقابة حتى الآن.. للمزيد اضغط هنا
الحرق جزاء الاغتصاب .. دجال الوادي الجديد عاشر سيدة لإخراج الجن منها.. فكان مصيره الموت
15 يوما من البحث والتحري انتهت بكشف مباحث الوادي الجديد لغز العثور على جثة متفحمة نبشتها الكلاب من حفرة بقطعة أرض زراعية، وذلك في اهم الاخبار.. للمزيد اضغط هنا
بسبب الأموال.. هل يعيد ليفربول سيناريو كوتينيو مع محمد صلاح؟
وفي اهم الاخبار أنه في يناير 2018 وقع البرازيلي فيليبي كوتينيو رسميا عقدًا مع نادي برشلونة الإسباني قادما من ليفربول الإنجليزي في صفقة أنعشت خزائن الريدز بعدما قدرت قيمتها بـ 160 مليون يورو ليصبح ثالث أكبر صفقة في تاريخ كرة القدم العالمية.. للمزيد اضغط هنا
بعد أزمته مع ساديو ماني .. لماذا سافر محمد صلاح إلى الإمارات
كما جاء بـ اهم الاخبار أن المحترف الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الانجليزي، استغل إلغاء معسكر منتخب مصر الاول لكرة القدم لقضاء عطلة خاصة به.. للمزيد اضغط هنا
اديتها موس ورزقنا على الله.. شاهد تامر حسني في نيولوك
نشر الفنان تامر حسنى، صورة جديدة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وذلك في اهم الاخبار.. للمزيد اضغط هنا
بوابة الازهر الالكترونية .. موعد تقديم الطعون على نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 الدور الثاني
نشرت بوابة الازهر الالكترونية نتيجة الثانوية الازهرية 2019 الدور الثاني، وصرح الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس كنترول الشهادة الثانوية، بأنه بناء على تعليمات وكيل الازهر، سوف تبدأ لجنة النظام والمراقبة ولجنة الطعون الإلكترونية في تلقي طلبات الطعون على نتائج الدور الثاني ابتداءً من يوم الخميس القادم الموافق 5/9/2019، ولمدة خمسة عشر يومًا، وذلك في اهم الاخبار.. للمزيد اضغط هنا
مكانها وضوابط التقديم فيها .. 12 معلومة عن أول مدرسة لصناعة الحلي والمجوهرات في مصر
وفي اهم الاخبار أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم، وقعت بروتوكول تعاون مع مصطفى نصار رئيس مجلس إدارة مجموعة إيجيبت جولد للمشغولات الذهبية والمجوهرات، لافتتاح أول مدرسة متخصصة في صناعة الحلي والمجوهرات.. للمزيد اضغط هنا
غواصان خارقان.. شابان في شرم الشيخ يبتكرون بدل غطس ويشاركان بها في معارض دولية
وفي اهم الاخبار أنه نجح الشابان المصريان محمد عبد التواب وعبد النعيم فاروق بمشاركة الغطاس البطل صدام الكيلاني صاحب محاولة أطول غطسة في العالم في إدخال تطوير جديد في عالم صناعة بدل الغطس.. للمزيد اضغط هنا
توقعات بزيادة سعر الذهب 1.5 جنيه.. تعرف على السبب
توقع الدكتور وصفي أمين، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن ارتفاع أسعار الجرام الواحد للذهب بمعدل يتراوح بين 1 إلي 1.5 جنيه، في حال زيادة الطلب المحلي علي شراء الذهب خصوصا بعد سداد الجهاز المصرفي لاكتتابات شهادات حفر قناة السويس الجديدة بقيمة تبلغ 64 مليار جنيه، وذلك في اهم الاخبار.. للمزيد اضغط هنا
بسبب صراع الزوجات .. مصارع برازيلي لـ ماكرون: سأخنقك مثل الفرخة
هدد المصارع الأسبق وسفير السياحة البرازيلي، رينزو جراسي، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بخنقه مثل الفرخة وذلك في اهم الاخبار.. للمزيد اضغط هنا
فيديو.. لماذا بكى الأمير الراحل سعود الفيصل في موسكو؟
وفي اهم الاخبار أن فيلم وثائقي عرضته قناة "إم بي سي"، أمس الاثنين، كشف عن سبب بكاء وزير الخارجية السعودي الراحل، الأمير سعود الفيصل.. للمزيد اضغط هنا
اتهمت بسوء ارتداء الحجاب.. إيرانية تحرق نفسها أمام محكمة في طهران
كما جاء بـ اهم الاخبار أن تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء، أفادت بأن امرأة إيرانية متهمة بسوء ارتداء الحجاب أقدمت على الانتحار بإشعال النار في جسدها أمام إحدى الدوائر القضائية في العاصمة الإيرانية طهران.. للمزيد اضغط هنا
التضامن: التأمينات تسترد تريليون و 336 مليار جنيه خلال 7 سنوات قادمة
أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنها وضعت خطة متعددة المحاور لتطبيق القانون الذي سيصبح ساريًا في أول يناير ٢٠٢٠ لاسترداد جميع أموال صناديق التأمينات من بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية، مشيرة إلى أن حجم الأقساط التي سيتم تحويلها خلال السنوات السبعة المقبلة فقط سيتخطى تريليون و ٣٣٦ مليار جنيه شاملًا التزامات الخزانة العامة، وسداد كامل المديونية وعوائدها لصالح صناديق التأمينات، إضافة إلى استمرار الخزانة العامة في دعم صناديق المعاشات بمبالغ سيصل مجموعها خلال الخمسين عامًا المقبلة ٤٥ تريليون جنيه، وذلك في اهم الاخبار.. للمزيد اضغط هنا