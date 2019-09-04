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اقتصاد

ارتفاع عدد فروع البنوك لـ 4251 فرعًا في مارس الماضي

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 07:11 ص
البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي
ارتفع عدد فروع البنوك بمصر لـ4251 فرعا في مارس الماضي مقابل 4220 فرعا بنهاية ديسمبر السابق له بزيادة بلغت 31 فرعا، ومقارنة بـ 4177 فرعا في سبتمبر السابق بزيادة بلغت 74 فرعا.

وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن إجمالي عدد فروع البنوك بالقري في الفترة من ديسمبر إلي مارس 2019/2018 بلغت 1617 فرعا .

ووصل عدد العاملين بالبنوك في ديسمبر الماضي لـ 117.54 ألف موظف علي مستوي 4251 فرعا بالبنوك .

وفقا للتقرير فإن الكثافة المصرفية وصلت لـ 23.3% خلال الفترة من ديسمبر حتي مارس من العام المالي الماضي بانخفاض بلغ 0.1% عما كان عليه في سبتمبر 2018.

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