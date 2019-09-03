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بشعر أشقر .. عائشة عثمان تتألق في أحدث ظهور على إنستجرام

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 11:00 م
عائشة عثمان
عائشة عثمان
محمد بدران
نشرت الإعلامية عائشة عثمان، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت عائشة عثمان بلوك جديد ومختلف بشعر اشقر، وعلقت قائلة مازلت احلم بالعيون مفتوحة، ولاقت الصور إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات".

واحتفلت الإعلامية عائشة عثمان بقدوم مولودها إيلان وهو اسم أمير بربري قديم ويعني المحارب، الذي أنجبته مؤخرا في الولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن الإعلامية التونسية عائشة عثمان قدمت مؤخرًا برنامج "عايشة شو" على قنوات "القاهرة والناس" و"النهار".



بشعر أشقر .. عائشة عثمان تتألق في أحدث ظهور على إنستجرام

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