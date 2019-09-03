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تعليم

المحرصاوي والأمير يزوران طالبة بمستشفى دار الشفاء ويطالبان بسرعة ضبط الجاني

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 11:04 م
رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر يزور طالبة قسم الاجتماع المصابة في حادث
محمد شحتة
حرص الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة، على زيارة طالبة قسم علم الاجتماع أماني مصطفى، بالفرقة الثانية بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة قبل قليل ، والتي أصيبت في حادث سيارة، الخميس الماضي، وتم نقلها لمستشفى دار الشفاء بالعباسية، للوقوف على تطور حالتها الصحية.

وأكد المحرصاوي، أن الجامعة أمينة على كل الطالبات فهم أبناء له وواجب متابعتهم والاطمئنان عليهم، مطالبا الجهات المعنية بسرعة ضبط الجاني وتقديمه للمحاكمة.

وأكد رئيس الجامعة أن مؤسسة الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، تفخر بأبنائها وبناتها وجميع منتسبيها، وترعى جميع أبنائها وبناتها، وتهتم بهم، وتسعى لتحقيق مصلحتهم، ولا تتأخر عنهم في أي أمر، وذلك في إطار رسالتها السامية، تعليميا وأكاديميا ومجتمعيا، المستمدة من رسالة ديننا الحنيف.

من جانبها، أعربت الطالبة وأسرتها عن بالغ شكرها وامتنانها لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ورئيس الجامعة على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة، من الزيارة والاهتمام والعناية، والحرص على متابعة حالتها، وتقديم كل سبل الدعم.

جدير بالذكر أن سيارة ميكروباص مسرعة كانت تسير عكس الاتجاه تسببت في إصابة الطالبة، وعلى إثر الحادث تم نقلها لمستشفى دار الشفاء بالعباسية لقربها من مكان الحادث.

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