أكرم حسني يجسد شخصية أبو حفيظة وأبو شنب بطريقة كوميدية على الهواء.. فيديو

قال الفنان أكرم حسني، إنه كان يرغب في تجسيد شخصيات اخرى بعد شخصية سيد أبو حفيظة ولكن كان الاتجاه مع الشخصيات الناجحة، وفي عام 2013 كان هناك محاولة للخروج من شخصية أبو حفيظة بشخصية وسيم هدهد.



وأضاف أكرم حسني في حواره مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج " قهوة أشرف " المذاع على قناة " الحياة"، أنه قام بتجسيد شخصية أبو شنب لحملة 2 كفاية التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي في حملة إعلانية .



وتابع أكرم حسني:" عملت كضابط شرطة لمدة 10 سنوات وكنت ضابط عمليات خاصة، وكنت متواجد في الشارع بشكل يومي"، مضيفا:" شخصية أبو حفيظة تم تجميعها من شخصيات حقيقية في الشارع".



وقام الفنان أكرم حسني بتجسيد شخصية أبو حفيظة وأبو شنب بطريقة كوميدية على الهواء.

