ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أكرم حسني يجسد شخصية أبو حفيظة وأبو شنب بطريقة كوميدية على الهواء.. فيديو

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 10:59 م
أكرم حسني
أكرم حسني
هاني حسين
قال الفنان أكرم حسني، إنه كان يرغب في تجسيد شخصيات اخرى بعد شخصية سيد أبو حفيظة ولكن كان الاتجاه مع الشخصيات الناجحة، وفي عام 2013 كان هناك محاولة للخروج من شخصية أبو حفيظة بشخصية وسيم هدهد.

وأضاف أكرم حسني في حواره مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج " قهوة أشرف " المذاع على قناة " الحياة"، أنه قام بتجسيد شخصية أبو شنب لحملة 2 كفاية التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي في حملة إعلانية .

وتابع أكرم حسني:" عملت كضابط شرطة لمدة 10 سنوات وكنت ضابط عمليات خاصة، وكنت متواجد في الشارع بشكل يومي"، مضيفا:" شخصية أبو حفيظة تم تجميعها من شخصيات حقيقية في الشارع".

وقام الفنان أكرم حسني بتجسيد شخصية أبو حفيظة وأبو شنب بطريقة كوميدية على الهواء.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بطريقة كوميدية.. محمد عبد الرحمن يجسد شخصيات على الهواء.. فيديو

اتخانق مع نفسه.. أكرم حسني يروي كواليس أغرب حادثة سيارة تعرض لها.. فيديو

ترشيحاتنا

تحرك جديد من الأعلى للإعلام ضد عمرو أديب

التضامن: التأمينات تسترد تريليون و 336 مليار جنيه خلال 7 سنوات قادمة

خبير أجنبي.. شوبير يكشف ملامح خطة اللجنة الخماسية لوضع جدول الدوري

بسؤال غامض.. نجلاء بدر تثير حيرة متابعيها

نائب إسكندرانى يفجر مفاجأة حول تحصيل رسوم من الشواطئ السياحية بـ المستندات

الأحمر ثانيا والأبيض تاسعا.. الأهلي يتفوق على الزمالك أفريقيا.. وبيراميدز يفجر مفاجأة محلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصيف انتهى بـ 65 إطلالة للنجمات على البحر.. من كانت الأجمل؟

مين أحلى .. أحلام و نوال الكويتية في اطلالة متشابهة بنفس الفستان

بعد تكريمها بمهرجان فينيسيا.. جولي آندروز: محظوظة لقضاء حياتى فى السينما