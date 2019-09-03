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رياضة

بواتينج متهم بالتعدي على زوجته .. والمدافع مهدد بالحبس

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 11:03 م
بواتينج
بواتينج
أحمد هاني
يواجه المدافع الدولي الألماني جيروم بواتينج اتهامًا بالتعدي على زوجته وشريكته السابق شيرين سيلنر، وفقًا لما تم الإعلان عنه بواسطة المدعية آن ايدينج.

وحسب تقارير صحفية فإن مدافع بايرن ميونخ واجه إجراءات قضائية بواسطة مكتب المدعي العام في ميونخ، بشبهة الاعتداء الجسدي.

بعد تحقيقات مكثفة تم توجيه الاتهام إليه في 11 فبراير عام 2019، لكن السلطات القضائية لم تشرع بعد في إجراءات المحاكمة بحق بواتينج البالغ من العمر صاحب الـ 31 عامًا.

وأكد محامو اللاعب أن الاتهامات تستند إلى مزاعم غير مثبتة وأن التفاصيل لا تزال مجهولة.

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