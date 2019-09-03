ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بني سويف يواجه مياه البحيرة غدا استعدادا للممتاز ب

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 11:06 م
بني سويف
بني سويف
مالك خالد
قرر الجهاز الفني لنادى بني سويف بقيادة حسن موسي، خوض مباراة ودية أمام فريق مياة البحيرة، على هامش مباريات الفريق الودية استعدادا للممتاز ب.

ومن المقرر أن تقام تلك المباراة الودية في الثالثة والنصف عصر غدا الأربعاء علي ملعب أكاديمية توليب بالاسكندرية، وذلك في ظل تواجد بني سويف بمعسكر مغلق بالاسكندرية.

وكان فريق بني سويف قد حقق الفوز علي الحمام المطروحي بثلاثة أهداف نظيفة في أولي وديات معسكر الاسكندرية، ضمن التحضير للموسم الجديد.

ويسعي الجهاز الفنى لنادى بني سويف للوقوف على جاهزية اللاعبين للموسم الجديد، سعيا وراء المنافسة من أجل الصعود للدوري الممتاز، في ظل التدعيمات القوية التي اتمها النادي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بني سويف يواجه بلفيا ونادي مصر وديا استعدادا للممتاز ب

بني سويف يواجه فريق أكتوبر وديا الثلاثاء المقبل

بني سويف يواصل ودياته ويلتقي نادي مصر.. غدا

بني سويف يواجه أسمنت حلوان ودياً.. غداً

بني سويف يواجه الشرقية للدخان وديا .. الخميس

قبل انطلاق الممتاز ب..بني سويف يواجه البلاستيك وديا الجمعة

ترشيحاتنا

الأغلى بين 3 سيارات فى مصر .. تعرف على مواصفات وإمكانيات سيارة حادث عمرو زكي

الخريطة الزمنية الكاملة للعام الدراسي الجديد.. مواعيد بدء الدراسة وامتحانات 2020

إيداع المدرس قاتل زوجته وأولاده بالفيوم مستشفى العباسية .. تفاصيل

علي معلول: لا داعي للقلق من مشاكل فايلر السابقة مع التوانسة

بالشورت.. شمس الكويتية تستمر في إثارة الجدل بصورة جديدة على الإنستجرام

الصيف انتهى بـ 65 إطلالة للنجمات على البحر.. من كانت الأجمل؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصيف انتهى بـ 65 إطلالة للنجمات على البحر.. من كانت الأجمل؟

مين أحلى .. أحلام و نوال الكويتية في اطلالة متشابهة بنفس الفستان

بعد تكريمها بمهرجان فينيسيا.. جولي آندروز: محظوظة لقضاء حياتى فى السينما