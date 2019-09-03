بني سويف يواجه مياه البحيرة غدا استعدادا للممتاز ب

قرر الجهاز الفني لنادى بني سويف بقيادة حسن موسي، خوض مباراة ودية أمام فريق مياة البحيرة، على هامش مباريات الفريق الودية استعدادا للممتاز ب.



ومن المقرر أن تقام تلك المباراة الودية في الثالثة والنصف عصر غدا الأربعاء علي ملعب أكاديمية توليب بالاسكندرية، وذلك في ظل تواجد بني سويف بمعسكر مغلق بالاسكندرية.



وكان فريق بني سويف قد حقق الفوز علي الحمام المطروحي بثلاثة أهداف نظيفة في أولي وديات معسكر الاسكندرية، ضمن التحضير للموسم الجديد.



ويسعي الجهاز الفنى لنادى بني سويف للوقوف على جاهزية اللاعبين للموسم الجديد، سعيا وراء المنافسة من أجل الصعود للدوري الممتاز، في ظل التدعيمات القوية التي اتمها النادي.