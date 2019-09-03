الطلب عالى.. مستشار شيخ الأزهر يكشف عدد الطلاب الوافدين.. فيديو

قال الدكتور عبدالدايم نصير، مستشار شيخ الأزهر، إن الأزهر الشريف قبلة أكاديمية لكل أهل السنة في العالم.



وأضاف " نصير "، خلال استضافته ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه منذ زمن طويل و الأزهر يستقبل طلاب وأساتذة وعلماء من جميع أنحاء العالم، معقبا: «أروقة الأزهر تشهد بذلك».



وأشار إلى أن الأزهر مازال يفتح أبوابه أمام جميع الطلاب من مختلف دول العالم.



وأوضح مستشار شيخ الأزهر، أن هناك ما يقرب من 40 ألف طالب وافد يدرسون في الأزهر من مختلف دول العالم في مراحل التعليم المختلفة، متابعا: «الأرقام في ازدياد باستمرار والطلب عالى على الأزهر».

