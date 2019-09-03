ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الطلب عالى.. مستشار شيخ الأزهر يكشف عدد الطلاب الوافدين.. فيديو

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 11:10 م
فضيلة الإمام الدكتور
فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر
محمد القاضي
قال الدكتور عبدالدايم نصير، مستشار شيخ الأزهر، إن الأزهر الشريف قبلة أكاديمية لكل أهل السنة في العالم.

وأضاف " نصير "، خلال استضافته ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه منذ زمن طويل و الأزهر يستقبل طلاب وأساتذة وعلماء من جميع أنحاء العالم، معقبا: «أروقة الأزهر تشهد بذلك».

وأشار إلى أن الأزهر مازال يفتح أبوابه أمام جميع الطلاب من مختلف دول العالم.

وأوضح مستشار شيخ الأزهر، أن هناك ما يقرب من 40 ألف طالب وافد يدرسون في الأزهر من مختلف دول العالم في مراحل التعليم المختلفة، متابعا: «الأرقام في ازدياد باستمرار والطلب عالى على الأزهر».

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

تحرك جديد من الأعلى للإعلام ضد عمرو أديب

التعليم تكشف مواعيد بدء العام الدراسي 2019- 2020.. فيديو

بالشورت.. شمس الكويتية تستمر في إثارة الجدل بصورة جديدة على الإنستجرام

بفستان أبيض.. ابنة هيفاء وهبى تثير إعجاب متابعيها

بسؤال غامض.. نجلاء بدر تثير حيرة متابعيها

أول تعليق من مفيدة شيحة بعد قرار الأعلى للإعلام بخصوص شكوى ضدها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصيف انتهى بـ 65 إطلالة للنجمات على البحر.. من كانت الأجمل؟

مين أحلى .. أحلام و نوال الكويتية في اطلالة متشابهة بنفس الفستان

بعد تكريمها بمهرجان فينيسيا.. جولي آندروز: محظوظة لقضاء حياتى فى السينما