اخبار البرلمان.. هل تعمد تأجيل قانون الإيجار القديم.. و3 شروط لحصول المطلقات على المعاش

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الثلاثاء 3 سبتمبر:
الإيجار القديم.. هل تعمد البرلمان تأجيل القانون؟
ثارت حالة من الجدل بعد أن قام مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، بإرجاء تعديلات قانون الإيجار القديم، وعدم إقراره بدور الانعقاد الرابع، رغم أن الحكومة كانت قد تقدمت بمشروع قانون لتعديله وكذلك لجنة الإسكان، برئاسة النائب علاء والي، وبالفعل دخل القانون المناقشة في الجلسة العامة، بنهاية دور الانعقاد الرابع، وحمل ملاك العقارات بـ قانون الإيجار القديم آمالًا كبيرة لتعديله، إلا أن شئيًا جديدًا لم يحدث..تفاصيل
قانون المعاشات الجديد للمطلقات.. 3 شروط لتحصلي عليه
أصدر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في يويليو الماضي، قانون المعاشات الجديد، وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، في 22 أغسطس الماضي، ونستعرض الشروط والضوابط اللازمة لحصول المطلقات على المعاشات في قانون المعاشات الجديد...تفاصيل
خلال 48 ساعة.. محافظ القاهرة يقرر تشكيل لجنة لتحديد أملاك الدولة بـ عين شمس
وافق محافظ القاهرة على طلب النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب عن دائرة عين شمس "حزب مستقبل وطن"، أثناء اجتماعه بعدد من النواب أمس، على تشكيل لجنة لتحديد أملاك الدولة بعين شمس وفصلها عن ممتلكات الأهالي، على أن يتم تشكيل اللجنة خلال ٤٨ ساعة، كما ستتم إعادة تقسيم خطوط التنظيم وفقًا لعرض الواقع...تفاصيل
قرار تاريخي.. نقل البرلمان: تحصيل 400 جنيه عن الدقيقة غرامات من المتسببين في تأخير المترو
أعلن النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تأييده التام والمطلق لإعلان شركة مترو الأنفاق، تحصيل غرامات من المتسببين في تأخير حركة القطارات بالخطوط الثلاثة بالدقيقة، تراوحت قيمتها بين 300 و400 جنيه...تفاصيل
بشرى للمحرومين من معاش تكافل وكرامة.. إجراء برلماني لعودته مجددا
قدمت الدكتورة شيرين القشاش عضو مجلس النواب، إلى وزيرة التضامن الاجتماعى، طلب إحاطة بعودة معاش "تكافل وكرامة" للأسر التى تم وقف الصرف لها، مشيرة إلى أنه العديد من الأسر حرمت منه...تفاصيل
توافق تام.. برلمانية: إقرار قانون جديد للأحوال الشخصية في دور الانعقاد القادم ضرورة
قالت النائبة أنيسة حسونة عضو مجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي لا تقل أهمية عن قانون الانتخابات وممارسة الحقوق السياسية نظرًا لارتباطه بجميع أبناء الشعب؛ وهو ما يحتم ضرورة وضعه على الأجندة التشريعية لمجلس النواب خلال دور الانعقاد القادم.
مي البطران تشيد بتقرير وزارة الاتصالات: لم تقدمه منذ أكثر من 10 سنوات
ثمنت الدكتورة مي البطران، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بالتقرير الصادر من وزارة الاتصالات والذي يعد الأول من نوعه منذ قرابة أكثر من ١٠ سنوات مضت، مشيرة إلى أن التقرير يأتي في إطار حرص الوزارة على تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين...تفاصيل
نائبة تطالب ببرنامج شامل للوحات الإرشادية بطرق المواقع الأثرية
طالبت سحر طلعت مصطفي عضو مجلس النواب، حكومة المهندس مصطفى مدبولي، ببرنامج شامل لـ "اللوحات الإرشادية" لمختلف الطرق المؤدية للمواقع الأثرية بمحافظات مصر، وذلك من خلال تنسيق مشترك بين الوزارات والجهات ذات الصلة وعلى رأسها وزارة التنمية المحلية، استكمالًا لجهد وزارة الآثار فى التنسيق مع منظمة اليونسكو لتنفيذ ذلك داخل المواقع الأثرية.
أول تحرك برلمانى لإنقاذ طلبة مصريين من عملية نصب بجامعة أوكرانية
طالب الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب من الحكومة سرعة التحرك لحل الأزمة التي يواجهها الطلبة المصريون في جامعة الدونتسك الطبية في مدينة "كيرفوجراد" بأوكرانيا وذلك بعد تقدم الطلبة بشكاوى جراء تعرضهم للنصب على نطاق واسع من وسطاء التعليم الذين قاموا باستقدامهم من مصر للدراسة بالجامعة في أوكرانيا، دون توافر طاقم تدريس أو مقومات للدراسة الجادة بتلك الجامعة.
الإيجار القديم.. هل تعمد البرلمان تأجيل القانون؟
ثارت حالة من الجدل بعد أن قام مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، بإرجاء تعديلات قانون الإيجار القديم، وعدم إقراره بدور الانعقاد الرابع، رغم أن الحكومة كانت قد تقدمت بمشروع قانون لتعديله وكذلك لجنة الإسكان، برئاسة النائب علاء والي، وبالفعل دخل القانون المناقشة في الجلسة العامة، بنهاية دور الانعقاد الرابع، وحمل ملاك العقارات بـ قانون الإيجار القديم آمالًا كبيرة لتعديله، إلا أن شئيًا جديدًا لم يحدث..تفاصيل
قانون المعاشات الجديد للمطلقات.. 3 شروط لتحصلي عليه
أصدر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في يويليو الماضي، قانون المعاشات الجديد، وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، في 22 أغسطس الماضي، ونستعرض الشروط والضوابط اللازمة لحصول المطلقات على المعاشات في قانون المعاشات الجديد...تفاصيل
خلال 48 ساعة.. محافظ القاهرة يقرر تشكيل لجنة لتحديد أملاك الدولة بـ عين شمس
وافق محافظ القاهرة على طلب النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب عن دائرة عين شمس "حزب مستقبل وطن"، أثناء اجتماعه بعدد من النواب أمس، على تشكيل لجنة لتحديد أملاك الدولة بعين شمس وفصلها عن ممتلكات الأهالي، على أن يتم تشكيل اللجنة خلال ٤٨ ساعة، كما ستتم إعادة تقسيم خطوط التنظيم وفقًا لعرض الواقع...تفاصيل
قرار تاريخي.. نقل البرلمان: تحصيل 400 جنيه عن الدقيقة غرامات من المتسببين في تأخير المترو
أعلن النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تأييده التام والمطلق لإعلان شركة مترو الأنفاق، تحصيل غرامات من المتسببين في تأخير حركة القطارات بالخطوط الثلاثة بالدقيقة، تراوحت قيمتها بين 300 و400 جنيه...تفاصيل
بشرى للمحرومين من معاش تكافل وكرامة.. إجراء برلماني لعودته مجددا
قدمت الدكتورة شيرين القشاش عضو مجلس النواب، إلى وزيرة التضامن الاجتماعى، طلب إحاطة بعودة معاش "تكافل وكرامة" للأسر التى تم وقف الصرف لها، مشيرة إلى أنه العديد من الأسر حرمت منه...تفاصيل
توافق تام.. برلمانية: إقرار قانون جديد للأحوال الشخصية في دور الانعقاد القادم ضرورة
قالت النائبة أنيسة حسونة عضو مجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي لا تقل أهمية عن قانون الانتخابات وممارسة الحقوق السياسية نظرًا لارتباطه بجميع أبناء الشعب؛ وهو ما يحتم ضرورة وضعه على الأجندة التشريعية لمجلس النواب خلال دور الانعقاد القادم.
مي البطران تشيد بتقرير وزارة الاتصالات: لم تقدمه منذ أكثر من 10 سنوات
ثمنت الدكتورة مي البطران، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بالتقرير الصادر من وزارة الاتصالات والذي يعد الأول من نوعه منذ قرابة أكثر من ١٠ سنوات مضت، مشيرة إلى أن التقرير يأتي في إطار حرص الوزارة على تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين...تفاصيل
نائبة تطالب ببرنامج شامل للوحات الإرشادية بطرق المواقع الأثرية
طالبت سحر طلعت مصطفي عضو مجلس النواب، حكومة المهندس مصطفى مدبولي، ببرنامج شامل لـ "اللوحات الإرشادية" لمختلف الطرق المؤدية للمواقع الأثرية بمحافظات مصر، وذلك من خلال تنسيق مشترك بين الوزارات والجهات ذات الصلة وعلى رأسها وزارة التنمية المحلية، استكمالًا لجهد وزارة الآثار فى التنسيق مع منظمة اليونسكو لتنفيذ ذلك داخل المواقع الأثرية.
أول تحرك برلمانى لإنقاذ طلبة مصريين من عملية نصب بجامعة أوكرانية
طالب الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب من الحكومة سرعة التحرك لحل الأزمة التي يواجهها الطلبة المصريون في جامعة الدونتسك الطبية في مدينة "كيرفوجراد" بأوكرانيا وذلك بعد تقدم الطلبة بشكاوى جراء تعرضهم للنصب على نطاق واسع من وسطاء التعليم الذين قاموا باستقدامهم من مصر للدراسة بالجامعة في أوكرانيا، دون توافر طاقم تدريس أو مقومات للدراسة الجادة بتلك الجامعة.