ري أسوان تحدد جدول المناوبات على الترع العمومية .. صور

أعلنت الإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان، عن جدول المناوبات على الترع العمومية والتى تستمر خلال الفترة من 2/9/2019 إلى 8/9/2019 .



وأوضح المهندس محمد عبد الرؤوف مدير عام الادارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان، أن تنفيذ هذه المناوبات يشمل هندسات إدفو شرق وإدفو غرب ووادى الصعايدة ، بجانب هندسة كوم أمبو وهندسة الطويسة وهندسة السلسلة وهندسة النقرة وهندسة أسوان.



وأضاف محمد عبد الرؤوف، أن هذه المناوبات تهدف إلى إستمرار تدفق مياه الرى بشكل منتظم لكل الزراعات بمختلف الأراضى الزراعية وذلك يتم بالتعاون بين الإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان والأجهزة المعنية.



وتابع أن هذه الأعمال يتم تنفيذها بناءًا على توجيهات المهندس عبد اللطيف السعيد خالد رئيس قطاع الرى والمهندس رضا مهدى محمد مهدى رئيس قطاع الموارد المائية والرى للوجه القبلى والمهندس محمد محمد عبد الوهاب أبو السعود رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية وذلك تحت قيادة المهندس محمد على الشرونى رئيس الإدارة المركزية بأسوان ، وأيضًا مدير عام الادارة العامة للموارد المائية والرى.

