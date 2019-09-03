خلفان: خطة الإخوان وقطر في اليمن ضد الإمارات فشلت

أكد قائد شرطة دبي السابق ضاحي خلفان، اليوم الثلاثاء، أن محاولات قطر بالتعاون مع جماعة الإخوان المسلمين التشكيك في مصداقية الإمارات لن تنجح.



وكتب خلفان تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "مع حملة قطر بالتنسيق مع حزب الإخوان للاساءة الى الإمارات هل استطاعوا اختراق جدار الحماية الوطنية..!".



وأضاف: "الذين يخططون لهذا الهدف لن يمروا من هنا".



يأتي ذلك في تعليقه على المحاولات التي يقوم بها حزب الاصلاح اليمني، التابع لجماعة الاخوان المسلمين، للتشكيك في حملة الإمارات العربية المتحدة باليمن، للقضاء على التواجد الحوثي.