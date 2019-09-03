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لو بتستخدم النت أكتر من الساعات دي.. يبقى لازم تتعالج .. فيديو

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 11:50 م
مواقع السوشيال ميديا
مواقع السوشيال ميديا
حمزة شعيب
أكد الدكتور محمد صديق، أخصائي الطب النفسي، أن استخدام الإنترنت والألعاب أصبح يمثل مشكلة لكثير من الأسر، ووصل بعض الأطفال والكبار إلى مرحلة إدمان السوشيال ميديا والإنترنت.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامى محمد الباز ببرنامج "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن أعراض إدمان السوشيال ميديا هي "الاعتمادية بحيث يعتمد الشخص على السوشيال ميديا في كل شيء"، والتوتر والقلق عند وجود مشكلة في الإنترنت بالمنزل، وأن يؤثر استخدام السوشيال ميديا على الفرد في عمله وأسرته، وأن يصل الفرد إلى مرحلة الانعزال عن أصدقائه والاكتفاء بالحديث معهم على السوشيال ميديا.

وأوضح أن الاستخدام الطبيعي للإنترنت من 25 إلى 30 ساعة أسبوعيا، أما استخدام الإنترنت لمدة تزيد على 70 ساعة أسبوعيا فهنا نعرف أن هناك مشكلة يجب علاجها".

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