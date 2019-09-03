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مستشار شيخ الأزهر: الإمام الأكبر يعتبر الطلاب الوافدين في رقبته.. فيديو

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 11:41 م
الدكتور أحمد الطيب،
الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر
محمد القاضي
قال الدكتور عبدالدايم نصير، مستشار شيخ الأزهر، إن الإمام الأكبر يعتبر الطلاب الوافدين في رقبته.

وأضاف " نصير"، خلال استضافته ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الطلاب الوافدين رسل الإسلام الوسطي في بلدانهم.

وأوضح أن الدولة خصصت أرضا من أجل إقامة مدينة سكنية لاستقبال الطلاب الوافدين.

وأشار إلى أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يقدم كامل الدعم للطلاب الوافدين، معقبا: «الجميع يعلم مدى اهتمام الإمام الأكبر بالطلاب الوافدين، ولذلك كل من يحب أن يقترب من فضيلة الإمام يقوم بتقديم خدمات للوافدين».

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