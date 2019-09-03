البابا تواضروس الثاني يستقبل النائب البطريركي للسريان الأرثوذكس

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية نيافة المطران مار تيموثاوس متى الخورى النائب البطريركى بدمشق للسريان الأرثوذكس مبعوث قداسة البطريرك مار أفرام الثاني بطريرك الكنيسة السريانية الأرثوذكسية فى العالم.



وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في تصريح له اليوم إن اللقاء جاء بخصوص ظهور شهادات خاصة بالأحوال الشخصية منسوبة زورًا إلى أحد المطرانة السريان.



وأضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنه حضر المقابلة إلياس إبراهيم إلياس شهرستان نائب رئيس المجلس الملي والممثل القانونى للكنيسة السريانية فى مصر، وجرجس صالح الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط.