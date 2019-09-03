مكافآت تصل لـ 1000 جنيه .. التعليم تكشف تفاصيل وشروط القبول بمدرسة المجوهرات.. فيديو

قال محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إن مدارس صناعة الحلى والمجوهرات لا يمكن تطبيقها في المدارس الحكومية لأنها تحتاج إلى استثمارات كبيرة.



وأضاف محمد مجاهد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" تعتبر مدرسة صناعة الحلي والمجوهرات أول مدرسة بنظام مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وبشراكة بين الوزارة وأحد المستثمرين الكبار في هذه الصناعة ويمتلكون معدات ومصانع تنتج مجوهرات وحلي".



وتابع محمد مجاهد:" الدراسة في هذه النوعية من المدارس قائمة على التعليم المزدوج، ويقضي الطالب أيام من الأسبوع في المصنع ليتدرب على العملية الصناعية لتشكيل الذهب والفضة وقراءة التصميمات، ويقضي يومين في المدرسة لتحصيل المواد الثقافية، وما يلزم من معارف خواص الذهب وكيفية تشكيله وصهره".



وأكمل محمد مجاهد:" يتم صرف مكافآت شهرية إلى طلاب مدارس المجوهرات تتراوح من 300 جنيه إلى 1000 جنيه"، مضيفا:" من شروط الإلتحاق بمدرسة صناعة المجوهرات، أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الإعدادية ومن سكان القاهرة الكبرى، و بمجموع على الأقل 220 درجة من 280 درجة، ويتوجه بالأوراق على مدرسة العبور ابتداء من غدا وحتى يوم 12 سبتمبر، وسيتم قبول 80 إلى 100 طالب".

