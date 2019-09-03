متعاف من إدمان السوشيال ميديا يروى طريقة علاجه.. فيديو

كشف آدم أحد المتعافين من إدمان السوشيال ميديا، عن رحلة علاجه من إدمان السوشيال ميديا، لافتا إلى أنه بدأ إدمان السوشيال ميديا بمتابعة الأخبار والفيديوهات وأخبار الكرة، مشيرا إلى أنه كان يجلس أمام السوشيال ميديا 16 ساعة في اليوم.



وأضاف آدم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" تقديم الإعلامى محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن علاقته بأسرته تغيرت، وزوجته بدأت تشكو، وشغله تأثر، ولذلك قرر العلاج.



وأكمل: "تعرفت على دكتور محترم وبدأت العلاج بجلسات 4 أيام في الأسبوع، وبعدها أصبح التعامل مع السوشيال ميديا بحذر، ويعود للوضع الطبيعي باستخدام السوشيال ميديا الاستخدام العادل".

