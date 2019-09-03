بني سويف يسعى لإنهاء الاتفاقات المالية لحسم صفقة سمارة

يسعى مسئولو نادي بني سويف بقيادة علي محمد سليم، لحسم صفقة محمد سمارة مهاجم فريق نادي مصر، لدعم خط هجوم الفريق خلال الممتاز ب.



قد دخل نادي بني سويف وفي مفاوضات جادة مع اللاعب محمد سمارة، للحصول على خدماته خاصة أنه من العناصر الهجومية الفعالة، وسبق له الفوز بلقب هداف القسم الثانى الموسم قبل الماضي برصيد ١٨ هدفا مع المنيا قبل رحيله لنادي مصر.



ويحاول مسئولو تقريب وجهات النظر مع اللاعب محمد سمارة في الأمور المالية للحصول على خدمات اللاعب في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن صفوف نادي مصر وعدم قيده بالفريق في القائمة الأولي.



وكان المنيا قد خل مفاوضات قوية مع اللاعب محمد سمارة وتم حسم الاتفاقات المالية ، ولكن قرار سمير كمونه المدير الفني بضم عبدالعزيز الشاعر عطل انتقال سمارة للفريق، الأمر الذي يسهل مهمة بني سويف في حسم الصفقة لصالحه .