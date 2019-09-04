فكري صالح: الجوهري لم يكن ينام قبل المباريات المهمة.. فيديو

نعى فكري صالح، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق، الراحل محمود الجوهري، الذي حلت ذكرى وفاته، الثلاثاء.





قال فكري صالح، في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن محمود الجوهري كان شخصًا رائعًا وتعلم منه الكثير، مشيرًا إلى أنه لم يكن ينام قبل المباريات المهمة.





وواصل فكري صالح، أن محمود الجوهري كان يقرأ ما بين السطور ويركز في أدق التفاصيل الخاصة بالمباريات، مشيرًا إلى أنه كان دائمًا يفكر في رد فعل الجمهور ويخشى من غضبهم أو حزنهم حال خسارة المنتخب الوطني.



