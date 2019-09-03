التعليم : اختبارات إلكترونية مقننة للطلاب النابغين للانتقال إلى صف أعلى

ناقش المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعي، في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء ، مقترح مشروع القانون المنظم لعملية الإسراع التعليمي للطلاب بمراحل التعليم (الابتدائي، والإعدادي، والثانوي العام) والعمل علي وضع كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيقه.



وأكدت المداولات على ضرورة أن يتم ذلك من خلال إعداد اختبارات إلكترونية مقننة يعدها المركز القومى للامتحانات وتقويم الأداء وهذه الاختبارات خاصة للطلاب النابغين للانتقال من صف الى صف أعلى.



وكان قد اجتمع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى اليوم ، ليناقش عددا من الموضوعات وهى الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020/2019، ومشروع القرار الوزاري المنظم للدراسة والامتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي العام، ومشروع القانون المنظم لعملية الاسراع التعليمي للطلاب بمراحل التعليم (الابتدائي، والإعدادي، والثانوي العام)، وخطة الوزارة لتطوير مجال التعليم الفنى.



حضر الاجتماع الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، والدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام، والدكتور محمد موسى عمارة رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات، والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الله التطاوى مساعد رئيس جامعة القاهرة – نيابة عن رئيس الجامعة، والدكتورة أمل سويدان عميد كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، والدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وعلى أحمد خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وشيرين حمدى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وحبيبة عز مستشار الوزير لتطوير التعليم الفنى، وأحمد سيد حسن مراقب عام وزارة المالية، والسيد عبد الله عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وإسماعيل يوسف المشرف على قطاع التنمية البشرية بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والدكتور علاء عزوز رئيس مركز البحوث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد أيمن ربيع رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة.