وزارة قطاع الأعمال: مزادات على جميع كميات الأقطان المستلمة من المزارعين

أكدت وزارة قطاع الأعمال العام، أن هناك حرصا من الدولة للنهوض بمنظومة القطن المصري والتغلب على سلبيات المنظومة السابقة فيما يتعلق باستلام الأقطان من الفلاحين.



وأوضحت وزارة قطاع الأعمال العام، في تقرير لها، أن تلك الاجراءات السلبية ساهمت في تدهور جودة القطن المصري والتأثير سلبا على سمعته عالميا.



وأشارت وزارة قطاع الأعمال العام، إلى أنه تم اعداد نظام جديد لتوريد الأقطان واستلامها من الفلاحين لتداول القطن والذي يطبق تجريبيا في محافظتي الفيوم وبني سويف لموسم 2019، وأنها نجحت في إجراء مزادات على جميع كميات الأقطان المستلمة من المزارعين، والتي بلغت حتى الآن 7296 قنطار بقيمة إجمالية 15.3 مليون جنيه، وبلغ السعر الأساسي لفتح المزاد 2100 جنيه للقنطار.



وأوضحت وزارة قطاع الأعمال العام، أنه تم إجراء مزاد على نحو 5484 قنطار بقيمة إجمالية 11.5 مليون جنيه، حيث تمت الترسية على شركات تجارة الأقطان التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.

