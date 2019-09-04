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محافظات

حملات مسائية لرفع الإشغالات من شوارع كفر الشيخ.. صور

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 06:13 ص
حملات مسائية لرفع
حملات مسائية لرفع الإشغالات المخالفة
محمود زيدان
تواصل مديرية أمن كفر الشيخ بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، حملاتها المكثفة خلال الفترة المسائية لرفع الإشغالات المخالفة من شوارع المدينة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، واللواء محمود حسن مدير الأمن.

وأشرف على هذه الحملة اللواء جمال سامون، مساعد مدير الأمن للأمن العام، والعميد محمود الكموني، مأمور قسم شرطة أول كفر الشيخ، والعقيد محمد دومة، رئيس مباحث التموين، والمقدم أحمد الشناوى، رئيس قسم شرطة المرافق بكفر الشيخ، حيث استهدفت رفع إشغالات المقاهي والمحلات بشوارع مدينة كفرالشيخ. 

من جانبه، أكد اللواء شعبان مبروك، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، استمرار حملات رفع الإشغالات المخالفة من الشوارع، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية وتفعيل القانون لإعادة الانضباط إلى شوارع المدينة ومنع ما يعوق حركة سير المارة والمركبات.
حملات مسائية لرفع الإشغالات من شوارع كفر الشيخ.. صور
حملات مسائية لرفع الإشغالات من شوارع كفر الشيخ.. صور
حملات مسائية لرفع الإشغالات من شوارع كفر الشيخ.. صور

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