حملات مسائية لرفع الإشغالات من شوارع كفر الشيخ.. صور

تواصل مديرية أمن كفر الشيخ بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، حملاتها المكثفة خلال الفترة المسائية لرفع الإشغالات المخالفة من شوارع المدينة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، واللواء محمود حسن مدير الأمن.





وأشرف على هذه الحملة اللواء جمال سامون، مساعد مدير الأمن للأمن العام، والعميد محمود الكموني، مأمور قسم شرطة أول كفر الشيخ، والعقيد محمد دومة، رئيس مباحث التموين، والمقدم أحمد الشناوى، رئيس قسم شرطة المرافق بكفر الشيخ، حيث استهدفت رفع إشغالات المقاهي والمحلات بشوارع مدينة كفرالشيخ.



