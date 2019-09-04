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فاطمة المعدول: استخدام الأطفال للمحمول عادة خطيرة

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 04:34 ص
إدمان الأطفال للسيوشيال
إدمان الأطفال للسيوشيال ميديا
حمزة شعيب
أكدت فاطمة المعدول، الكاتبة ومخرجة برامج أطفال، أن الألعاب على الهواتف المحمولة تخرج الأطفال من واقعهم إلى واقع آخر، وقد تنقلهم لمجتمعات أخرى، بسبب تداول تطبيقات أجنبية دون وجود أي تطبيقات عربية.

ونوهت فاطمة المعدول، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، إلى أنها أجرت دراسة قديمة عن استخدام الأطفال لبعض ألعاب الفيديو جيم، مشيرة إلى أن أخطر العادات التي تتم ممارستها خلال هذه الأيام مع الأطفال، هي توافر الهواتف المحمولة معهم، واستخدامها لفترات طويلة، وهو ما يدفعهم إلى العيش في واقع افتراضي.

وأردفت فاطمة المعدول: "في الماضي كنا ننصح الأهالي بمتابعة الأطفال في أثناء مشاهدة التلفاز، ولكن حاليا الأمر يزداد صعوبة خاصة أن الأطفال يمتلكون هواتف ذكية".

ونصحت فاطمة المعدول، الأسر، بعد إعطاء أبنائهم أي هواتف محمولة في أيديهم في سن صغيرة".

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