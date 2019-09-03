علي أبو جريشة: الإسماعيلي كان منافسا قويا لقطبي الكرة المصرية في كافة البطولات

أكد على أبو جريشة نجم الإسماعيلي الأسبق، أن ثنائي الكرة المصرية "الأهلي والزمالك"، لم يفاوضه خلال تواجده في صفوف نادي الدراويش معلقا:" الإسماعيلي كان في أفضل حالته وينافس الفريقين على كافة البطولات".



وأضاف خلال لقائه بفضائية "تايم سبورت"، أن فترة الحرب التي تعرضت لها الدولة المصرية أدت إلي توقف النشاط الرياضي داخل الدولة مشيرا إلى مشاركة كافة نجوم الرياضة مع بعض الأندية لاستمرار النشاط.



وتابع علي أبو جريشة :" شاركت مع النادي الأهلي في المباراة أمام سانتوس البرازيلي وذلك من أجل إسعاد الجماهير في ظل الظروف التي تعرضت لها الدولة خلال فترة الحرب ".



وأكد أنه لم يفكر يوما على الإطلاق في ترك نادي الإسماعيلي نظرا لوجود جيل كامل من أبرز النجوم الرياضيين في ذلك الوقت.



وواصل علي أبو جريشة :" بدأت ممارسة كرة القدم من خلال اللعب في الشوارع من خلال كرة التنس".