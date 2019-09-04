حبس مسجل خطر على ذمة التحقيق بتهمة الإتجار في الإستروكس بالزيتون

أمرت نيابة الزيتون، بحبس عاطل " مسجل خطر " 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بالاتجار فى الأستروكس والأقراص المخدرة.
كان رجال مباحث المخدرات بالقاهرة، تمكنوا من القبض على مسجل خطر وبحوزته 200 جرام استروكس، و 100 قرص مخدر أقراص ترامادول فى منطقة الزيتون، وحرر محضر بالواقعة ، البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة الزيتون، وبصحبتهم قوة شرطية لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث اشتبهوا فى المتهم أثناء سيره فى وقت متأخر فى الليل، وبتفتيشه عثر بحوزته المضبوطات، ومبلغ 400 جنيه، وهاتف محمول ، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق.