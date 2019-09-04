مصرفية: رد قيمة شهادات قناة السويس أمر طبيعي ومنطقي للبنوك ونسبتها للودائع لا تمثل شيئا

قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية و رئيس شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إن نجاح البنوك المصرية في سداد الالتزامات الخاصة باكتتابات شهادات قناة السويس الجديدة بقيمة 64 مليار جنيه بعد انتهاء فترات استحقاقها، هو أمر ليس بجديد علي الجهاز المصرفي، إذ أن تلك الالتزامات لا تمثل أي نسبة مقارنة بجملة ودائع القطاع المصرفي المقدرة حاليا بنحو 3.5 تريليون جنيه



أكدت " الدماطي" لـ"صدي البلد" أن الوعاء الإدخاري بالنسبة لـ4 بنوك المعنية بسداد المبالغ المستحقة عن شهادات قناة السويس، لا تمثل شيئا بالنسبة للادخار و الودائع الموجودة لديها و بالتالي لا يوجد أي تخوف في عمليات عدم السداد



أضافت أن الجهاز المصرفي باعتباره أحد المؤسسات الوطنية و التي تحملت مسئولية المشاركة في ملحمة جمع تكلفة حفر قناة السويس باعتباره أحد المشروعات القومية للبلاد بمشاركة شعبية منقطعة النظير، إذ أن المصريين خلال تلك الفترة وجهوا رسالة قوية للعالم الخارجي انهم علي قلب رجل واحد و يدعمون بقوة القيادة السياسية ومؤسسات الدولة



أشارت " الدماطي" إلي أنه من الممكن أن يلجأ الجهاز المصرفي لإطلاق مبادرات جديدة في الفترات القادمة بمشاركة شعبية من المواطنين لدعم المشروعات القومية، مؤكدة ان تلك المبادرات عززت روح الانتماء للبلاد خصوصا في المراحل الصعبة و الفارقة التي شهدتها مصر إبان إطلاق مبادرة حفر قناة السويس بتأييد شعبي للقيادة السياسية.



و تستعد 4 بنوك " مصر ، الأهلي، مصر، قناة السويس" غدا " الأربعاء" لرد قيمة اكتتابات شهادات حفر قناة السويس الجديدة بعد انتهاء فترات استحقاقها بمدة 5و 3 سنوات.

