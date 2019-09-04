بحب الأكل.. أكرم حسني: فكرة افتتاح مطعم أو كافيه تراودني من زمان.. فيديو

قال الفنان أكرم حسني، إنه محب لتناول الطعام بشكل كبير، مضيفا:" بحب الطبخ والأكل، وأنا مش باكل عشان أعيش، ولكنني أتذوق الأكل".
وأضاف أكرم حسني في حواره مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج " قهوة أشرف " المذاع على قناة " الحياة"، : "بحب أطبخ أصناف معينة من الطعام مثل البيكاتا وأقوم بتتبيلها ببصل وملح وفلفل ومسطردة وأقوم بتحمير اللحمة وأضيف إليها كريمة لباني".
وتابع أكرم حسني: "فكرة فتح مشروع مطعم او كافيه تراودني منذ الصغر لأنني أحب الطعام وأحب تقديم خدمة جيدة للعملاء"، مضيفا:" كنت بكتب السيناريوهات في الكافيهات لأنني أحب الجلوس فيها".