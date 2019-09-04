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بحب الأكل.. أكرم حسني: فكرة افتتاح مطعم أو كافيه تراودني من زمان.. فيديو

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 01:50 ص
أكرم حسني
أكرم حسني
هاني حسين
قال الفنان أكرم حسني، إنه محب لتناول الطعام بشكل كبير، مضيفا:" بحب الطبخ والأكل، وأنا مش باكل عشان أعيش، ولكنني أتذوق الأكل".

وأضاف أكرم حسني في حواره مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج " قهوة أشرف " المذاع على قناة " الحياة"، : "بحب أطبخ أصناف معينة من الطعام مثل البيكاتا وأقوم بتتبيلها ببصل وملح وفلفل ومسطردة وأقوم بتحمير اللحمة وأضيف إليها كريمة لباني".

وتابع أكرم حسني: "فكرة فتح مشروع مطعم او كافيه تراودني منذ الصغر لأنني أحب الطعام وأحب تقديم خدمة جيدة للعملاء"، مضيفا:" كنت بكتب السيناريوهات في الكافيهات لأنني أحب الجلوس فيها".

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