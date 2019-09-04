خبير معلومات: موقع للكبار فقط يحقق 65 مليون زيارة شهريا في مصر

عرض وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، تقرير فيديو يكشف أشهر المواقع التى تحظى بنسبة عالية من الزيارات فى مصر.



وقال وليد خلال حواره، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسي، أن هناك موقع للكبار فقط حصل على المركز السادس من حيث الزيارات .



وأشار إلى أن هذا الموقع، يحقق 65 مليون زيارة فى الشهر بمعدل 19 دقيقة للزيارة، وبمعدل 12.4 صفحة تفتح.



وأوضح أن هناك مجموعة من المواطنين تجلس على هذه المواقع لفترات طويلة، وهذا مؤشر ينذر بالخطر.

