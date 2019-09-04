ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير معلومات: موقع للكبار فقط يحقق 65 مليون زيارة شهريا في مصر

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 12:01 ص
للكبار فقط
للكبار فقط
البهى عمرو
عرض وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، تقرير فيديو يكشف أشهر المواقع التى تحظى بنسبة عالية من الزيارات فى مصر.

وقال وليد خلال حواره، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسي، أن هناك موقع للكبار فقط حصل على المركز السادس من حيث الزيارات .

وأشار إلى أن هذا الموقع، يحقق 65 مليون زيارة فى الشهر بمعدل 19 دقيقة للزيارة، وبمعدل 12.4 صفحة تفتح.

وأوضح أن هناك مجموعة من المواطنين تجلس على هذه المواقع لفترات طويلة، وهذا مؤشر ينذر بالخطر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

احذفوه فورا.. خبير أمن معلومات يكشف مخاطر تطبيق فيس أب FACE APP

تجسس وسرقة.. خبير معلوماتي يكشف حقائق صادمة حول عمل جوجل وفيس بوك

أخصائي يكشف سبب إدمان مواقع التواصل الاجتماعي.. فيديو

ترشيحاتنا

بـ قرية محمد صلاح .. شاهد بدء تطوير مركز نجريج

اسعار سيارة نيسان صنى 2020 بعد الزيادة.. مفاجأة غير متوقعة

يؤاخذها الله بتصرفاتها .. الإفتاء توضح حكم حب المرأة لشخص غير زوجها

اغتصب ابنة زوجته.. جنايات الإسكندرية تقضي بالسجن 10 سنوات لحداد

إيداع المدرس قاتل زوجته وأولاده بالفيوم مستشفى العباسية .. تفاصيل

لدينا إجراءات وخطط بديلة.. إيران تمهل أوروبا 48 ساعة بشأن الاتفاق النووى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل النودلز بالفراخ .. وصفات شهية متنوعة

الصيف انتهى بـ 65 إطلالة للنجمات على البحر.. من كانت الأجمل؟

مين أحلى .. أحلام و نوال الكويتية في اطلالة متشابهة بنفس الفستان